Ramazan ikliminin çocuklara aktarımı

ÇOCUKLARDA RAMAZAN BİLİNCİ OLUŞTURMA

🔸 Çocuklar, konuşmaya başladıkları andan itibaren çevresinde olup bitenleri sorgularlar. On bir ayın sultanı Ramazan geldiğinde de diğer her konuda olduğu gibi, neden oruç tutulduğu gibi pek çok noktada sorular soracak ve cevaplar arayacaklardır.

🔸 Ramazan'ı çocuklara anlatmada 4 aşama bulunur:

◾ Bilgilendirme

◾ Sevdirme

◾ Bilinçlendirme

◾ Pratik

🔸 Vav Tv'de yayınlanan Eğitim Atölyesi programına konuk olan eğitimci İsmail Güler ve İbrahim Güler, çocuklara Ramazan bilinci kazandırma noktasında önemli değerlendirmelerde bulundu. İsmail Güler konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Direkt pratikten başladığınızda çalıyı tepesinden sürüklemek gibi bir şey oluyor. Ama bilgisini, sevgisini, bilincini verirsek çocuk zaten pratiğini kendisi denemek istiyor."

Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Doğu Türkistan