Ramazan ayında müminin rızkı artar

🔹 Peygamberimizin (SAV) zamanında bu üç günün dışında teravih cemaatle kılınmadı. Herkes kendisi kıldı. Bu durum Hz. Ömer'in (RA) (devlet başkanlığı zamanına kadar devam etti.) Hz. Ömer (RA) halife olunca, halkın camide dağınık bir şekilde kıldığı teravih namazının cemaatle kılınmasının daha hoş olacağını düşündü. Übey ibn Ka'b'ı imam yaptı. Halkın Übeyy ibn Ka'b'in arkasında teravih namazı kıldıklarını görünce "Ne güzel bir uygulama oldu" dedi. (Malik, "Salât fi Ramazan", 2)

🔹 Teravih namazı nafile bir ibadettir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazı evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât olarak kılınabilir. Bu şekilde kılınması halinde yine sünnet yerine gelmiş olur. Ancak cemaatle camide kılmanın sevabı daha çoktur. Peygamberimiz nafile olarak kıldığı gece namazlarını ikişer ikişer veya dörder dörder kılmıştır. (Malik, "Salâtü'l-Leyl", 2; Müslim, "Salâtü'l-Müsafirîn", 12) Bu itibarla teravih namazı iki veya dört rekâtta bir selam verilerek kılınabilir. Dört gece kılınınca biraz dinlenmek müstehaptır.

Bu dinlenmelerde lâ ilâhe illâllah ve salât ve selam cümleleri okunur. Teravih namazını kıldıran imam, okuyuşu uzatarak cemaati bıktırmamalı; çabuk kıldırarak namaza noksanlık getirmemelidir. Teravih namazında da diğer namazlarda olduğu gibi, kıraatin gereği gibi yapılmasına ve ta'dil-i erkâna riayet edilmesine özen gösterilmelidir. Teravih namazı Ramazan ayının bir sünnetidir, bu itibarla mazeretleri sebebiyle oruç tutamayanlar da teravih namazı kılabilirler.