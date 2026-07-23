Amerikan edebiyatının en etkili 10 ismi

1 /10 Ernest Hemingway (1899-1961)















📌Ernest Miller Hemingway, 21 Temmuz 1899'da muhafazakar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından kısa bir süre gazetecilik yaptıktan sonra I. Dünya Savaşı'na katıldı. Savaş sırasında ağır yaralanması ve Kızıl Haç hemşiresi Agnes von Kurowsky ile yaşadığı aşka karşılık bulamaması Hemingway'in edebiyatını önemli ölçüde etkiledi. Savaş sonrasında Paris'e taşınarak gazeteciliğe devam etti. Yaşamı boyunca dört kez evlendi. İspanya İç Savaşı ve II. Dünya Savaşı'nda savaş muhabiri olarak görev aldı. 2 Temmuz 1961'de Idaho'daki evinde intihar ederek hayatına son verdi.

📌Amerikan edebiyatının en önemli klasiklerine imza atan Hemingway, 20. yüzyıl edebiyatını kökten etkilemişti. Hemingway'in gazetecilik yıllarında edindiği tecrübelerin bir sonucu olarak, eserlerinde oldukça yalın bir dil kullanan yazar, eserlerinde kendi savaş deneyimlerinden, aşklarından ve sürgün yıllarından geniş ölçüde beslendi. 1954 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

📌Yaşlı Adam ve Deniz, Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Güneş de Doğar, Silahlara Veda, Akıntı Adaları, Kilimanjaro'nun Karları, Kadınsız Erkekler, Nehrin Ötesine Ağaçların İçine onun en çok sevilen kitaplarıdır.

ERNEST HEMİNGWAY'İN YAZMA ÜZERİNE NOTLARI