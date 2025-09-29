Ernest Hemingway'in Yazma Üzerine notları

5 /24













İyi bir yazar, mümkün olduğunca, neredeyse her şeyi bilmelidir. Doğal olarak bunu yapamayacaktır. Yeterince büyük bir yazar, bilgi birikimiyle doğmuş gibidir. Ama aslında öyle değildir; sadece diğer insanlara kıyasla zamanın akışına göre daha hızlı öğrenme kabiliyetiyle ve bilinçli bir şekilde yapmasa da hâlihazırda bilgi olarak sunulan şeyi kabul veya reddedecek bir zekâyla doğmuştur. Çabuk öğrenilmeyecek bazı şeyler vardır ve elimizdeki tek şeyi, zamanı da bunların kazanılması için çokça feda etmek gerekir. Bunlar en basit şeylerdir ve bunları öğrenmek bir ömür sürdüğü için her bir kişinin hayattan edindiği küçük yeniliklerin bedeli büyüktür ve bunlar, kişinin geride bırakabileceği tek mirastır. Samimiyetle yazılmış her roman, gelecek bir sonraki yazarın kullanımına hazır olan toplam bilgiye katkıda bulunur ancak bir sonraki yazar, doğuştan gelen bir hak olarak kendisine neyin sunulduğunu ve kendisinin de bunun karşılığında, nereden yola çıkması gerektiğini anlayabilmek ve özümseyebilmek için her zaman, önemsiz de olsa bir miktar deneyimle karşılığını vermelidir.

Ernest Hemingway - Yazma Üzerine