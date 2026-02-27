Mark Twain'in cevap aradığı soru: İnsan nedir?

5 /14













Y.A. Evet. Yasa şudur, kulağına küpe olsun. Beşikten mezara insanın yaptığı her şeyin İLK VE EN ÖNEMLİ amacı tektir – KENDİ huzurunu ve manevi rahatlığını elde etmek.

G.A. Hadi canım siz de! Başkasının maddi manevi rahatlığı için hiç mi bir şey yapmaz insan?

Y.A. Hayır. Şu kesin şart olmadıkça: Önce insan kendi manevi huzurunu elde etmelidir. Yoksa kılını kıpırdatmaz.

Mark Twain