Mark Twain'in cevap aradığı soru: İnsan nedir?
Edebiyat otoriteleri tarafından adı en büyük yazarlar arasında gösterilen Mark Twain, henüz erken yaşlarda dünya seyahatine çıkmış bir yazardı. Bu seyahati onun şahsiyetini ve yazarlığını şekillendiren önemli bir unsur olmuştu. Yaşadığı dönemde pek çok toplumsal olayın kalemini şekillendirmesine izin veren Twain, İnsan Nedir başlıklı eserinde insanın bilinmeyenine yol almıştı. İşte, Mark Twain'in cevap aradığı soru: İnsan nedir?
Shakespeare okyanusta kimsenin uğramadığı ıssız bir kaya parçasında doğmuş ve büyümüş olsaydı, o muhteşem aklına dışarıdan gelen hiçbir malzeme olmayacak ve hiçbir buluşu olmayacaktı; elle tutulur eğitim, terbiye, telkin ve ilhamdan da nasibini almayacaktı ve hiçbir buluşu olmayacaktı; böylelikle Shakespeare hiçbir eser vermeyecekti. Türkiye'de olsa bir şey üretirdi; Türk esininin, çağrışımının ve eğitiminin en üst mertebesinde bir şey olurdu bu.
Mark Twain
Y.A. Evet. Yasa şudur, kulağına küpe olsun. Beşikten mezara insanın yaptığı her şeyin İLK VE EN ÖNEMLİ amacı tektir – KENDİ huzurunu ve manevi rahatlığını elde etmek.
G.A. Hadi canım siz de! Başkasının maddi manevi rahatlığı için hiç mi bir şey yapmaz insan?
Y.A. Hayır. Şu kesin şart olmadıkça: Önce insan kendi manevi huzurunu elde etmelidir. Yoksa kılını kıpırdatmaz.
Mark Twain