Dünya edebiyatına dair 20 ilginç bilgi

Paulo Coelho tarafından yazılan ve dünyada en çok okunan kitaplardan biri olan Simyacı'nın, Mesnevi'deki bir kıssadan yola çıkılarak kaleme alındığını biliyor muydunuz? Ya da bir uçak pilotu olan Antoine de Saint-Exupery'nin kaleme aldığı Küçük Prens'te, Exupery'nin uçağının Sahra Çölü'ne düşmesine dair gerçek kesitlerin yer aldığını? Veya 007 kod adlı James Bond karakteriyle dünyaca ünlü bir fenomen haline gelen yazar Ian Fleming'in, 6-7 Eylül Olayları sırasında, Beyoğlu'nda olduğunu ve bu olaylarla ilgisinin bulunduğunu? Dünya edebiyatına dair 20 ilginç bilgiyi derledik.