Arama

Menu

Dünya edebiyatına dair 20 ilginç bilgi

Paulo Coelho tarafından yazılan ve dünyada en çok okunan kitaplardan biri olan Simyacı'nın, Mesnevi'deki bir kıssadan yola çıkılarak kaleme alındığını biliyor muydunuz? Ya da bir uçak pilotu olan Antoine de Saint-Exupery'nin kaleme aldığı Küçük Prens'te, Exupery'nin uçağının Sahra Çölü'ne düşmesine dair gerçek kesitlerin yer aldığını? Veya 007 kod adlı James Bond karakteriyle dünyaca ünlü bir fenomen haline gelen yazar Ian Fleming'in, 6-7 Eylül Olayları sırasında, Beyoğlu'nda olduğunu ve bu olaylarla ilgisinin bulunduğunu? Dünya edebiyatına dair 20 ilginç bilgiyi derledik.

Giriş Tarihi: 08.04.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 09:29
  • 1
  • 20
Paulo Coelho
Paulo Coelho

Dünya edebiyatının kült kitapları arasında yer alan Simyacı, Paulo Coelho tarafından 1988 yılında yayımlandı. Coelho, dünyada satış rekorları kıran Simyacı'yı, Mesnevi'deki bir kıssadan yola çıkarak kaleme almıştı.

  • 2
  • 20
Antoine de Saint-Exupéry
Antoine de Saint-Exupéry

Küçük Prens'in yazarı Antoine de Saint-Exupéry, bu kitapla tanınmadan önce aristokrat bir uçak pilotu ve seyahat yazarı olarak tanınıyordu. Exupéry, Paris ve Saigon arasındaki en hızlı yolculuk rekorunu kırma girişiminde bulunurken kullandığı uçak Kahire'nin yaklaşık 200 km dışında Sahra Çölü'ne düşmüştü. Küçük Prens, Exupery'nin yaşamından gerçekçi kesitler barındırır.

  • 3
  • 20
Franz Kafka
Franz Kafka

Franz Kafka, 1924'te hastalandığında ve öleceğini anladığında, arkadaşı Max Brod'dan "okunmaya değer bulmadığı eserlerinin" kendisi öldükten sonra yakılmasını istemişti. Max Brod, Kafka'nın bu isteğini yerine getirmedi. O eserler, Dönüşüm, Şato, Amerika adlı eserlerdi.

  • 4
  • 20
Albert Camus
Albert Camus

Dünyacı ünlü bir yazar olan Albert Camus, aynı zamanda iyi bir futbolcuydu. Fakir bir aileden gelen Camus, ayakkabısı eskimesin diye kaleci olmuş; ilerleyen yıllarda yalnız futbol için değil hayatın kendisi için de geçerli şu muhteşem tespiti yapmıştı: "Top hiçbir zaman beklediğin yerden gelmiyor!"

  • 5
  • 20
Ian Fleming
Ian Fleming

007 kod adlı MI6 ajanı "James Bond" karakteriyle dünyaca ünlü bir fenomen haline gelen Britanyalı yazar Ian Fleming, romanlarının alt yapısını sahip olduğu istihbarat tecrübesiyle oluşturuyordu. Fleming, 1955'te Türkiye'de gerçekleşen ve büyük bir infial yaşanmasına sebep olan 6-7 Eylül Olayları sırasında, Beyoğlu'ndaydı. Ian Fleming'in İstanbul'da olma sebebi ise hiçbir zaman kesin olarak açıklanamadı.

James Bond'un 6-7 Eylül Olaylarıyla ne ilgisi var?

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN