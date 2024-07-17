Robinson Crusoe gerçek mi?

🍀 Yazar, baş karakter Robinson Crusoe'nun yardımcısı olan Cuma karakteri hakkında kullandığı "Aynı biçimde ona Efendi demesini öğrettim ve bunun da benim adım olacağını belirttim" ifadeleriyle Cuma ile aralarındaki ilişkiye efendi-köle izlenimi verir.

🍀 Hatta Daniel Defoe, eserde Cuma'yı medeniyetten uzak bir insan, öteki olarak anlatır. Eser boyunca pek çok işi de Cuma'ya yaptırır. Kitabın Daniel Defoe'nun sömürgecilik döneminde yazdığı ve bir macera ve çocuk kitabı olmaktan uzak olduğu edebiyat otoritelerince tartışılır.