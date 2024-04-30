Osmanlı tarihinden 10 ilginç bilgi

🔹 Osmanlı tarihi kahramanlıklarla doludur. Bunların kimi destan olmuşken kimi de tarihin tozlu yapraklarında bir hikaye olarak yerini aldı. Macaristan'daki Filavoko kalesi de böyle bir maziye sahip.

🔹 Kartal kulesini andıran o devirdeki adıyla Filek Kalesi, Pehlivan Hasan ve 40 arkadaşı tarafından bir gece baskınıyla fethedilmişti.

İSTANBUL'UN FETHİ TARİHİ HAKKINDA 12 BİLGİ