Osmanlı tarihinden 10 ilginç bilgi
Altı asrı geçen bir süre boyunca adalet ve merhamet ile üç kıtada hüküm süren Osmanlılar, tarih kitaplarına adlarını altın harflerle yazdırdılar. Osmanlılar pek çok hususa titizlik gösteren, kul hakkını her şeyden çok önemseyen bir yönetim benimsediler. Bu da tarihsel süreçte ortaya pek çok emsalsiz hadise çıkardı. İşte, Osmanlı tarihinden pek bilinmeyen 10 ilginç bilgi.
Giriş Tarihi: 30.04.2024
10:05
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
10:42
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Osmanlı tarihi kahramanlıklarla doludur. Bunların kimi destan olmuşken kimi de tarihin tozlu yapraklarında bir hikaye olarak yerini aldı. Macaristan'daki Filavoko kalesi de böyle bir maziye sahip.
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Kartal kulesini andıran o devirdeki adıyla Filek Kalesi, Pehlivan Hasan ve 40 arkadaşı tarafından bir gece baskınıyla fethedilmişti.
İSTANBUL'UN FETHİ TARİHİ HAKKINDA 12 BİLGİ
🔹 Tarih sayfalarında her zaman inanılmaz olaylar her zaman mevcut. Bunlardan birisi de
Evliya Çelebi'nin "Seyahatname"sinde anlattığı Süleymaniye Camii'ne dair bir anekdot.
🔹 Hikayeye göre
Süleymaniye'nin bir türlü bitmemesi üzerine İran Şahı tahkir etmek amacıyla, Kanuni Sultan Süleyman'a elmas yollamış. Sultanın emriyle bu elmaslar sağ taraftaki küçük minarenin harcına katılmış. Bundan dolayı o minare günümüzde Cevahir Minaresi olarak anılır.
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Osmanlı'nın en renkli kutlamalarından birisi şehzade sünnetleriydi. Şehzade sünnetlerinde esnaf kıymetli hediyeler sunardı, bu zamanla oturmuş bir adetti.
🔹 Bu merasimlerde
İstanbul şekercileri büyükçe bir gümüş tabla üstüne rengarenk çiçeklerden adeta bir şeker bahçesi yaparlar ve bunu halka karşı sergilerlerdi.
OSMANLI'DA ÇOCUKLARIN OKULA BAŞLAMA TÖRENİ BED-İ BESMELE
🔹 Tarihimizde
Türkçe'yi Latin alfabesi ile birlikte kullanan ilk kişi, ıslahatları ve besteleri ile tanınan Sultan III. Selim'in kız kardeşi Hatice Sultan idi.
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Hatice Sultan kendisine yaptırdığı saray için Fransız mimar Melling ile mektuplaşmalarında Latin alfabesini kullanarak Türkçe mektup yazmıştı. Bu, Türkçe'nin Latin harfleriyle tarihte ilk kullanımıydı.
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İstanbul'un simge yapılarından olan Kız Kulesi Osmanlı devrinde de çok önemliydi. Kule bir defaya mahsus olmak üzere hapishane işlevi görmüştü.
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III. Osman'ın en sadık hizmetkarlarından olan Hekimoğlu Ali Paşa, İran seferi sebebiyle padişahla ters düşmesi yüzünden bir gece Kız Kulesi'nde hapis tutulmuştu.
İHMAL EDİLMİŞ HAZİNE: OSMANLI MİMARİSİ