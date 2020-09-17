Osmanlı'nın ilk konservatuvarı: Darülelhan

Darülbedayi açıldığı vakit tiyatro, sahne sanatları Türk ve Batı musikisini bir bütün olarak ele alma düşüncesi vardı. Nitekim bu düşüncesini gerçekleştirdi ve faaliyetlerine başladı.

DARÜLBEDAYİ'NİN ÖĞRETİM KADROSUNDA KİMLER YER ALIYORDU?

🎵Müzik eğitiminin de verildiği Darülbedayi'nin bu bölümü Şark ve Garp mûsikisi olarak ikiye ayrıldı. Şark musikisi bölümünde başta Tanburi Cemil Bey olmak üzere Zekâizâde Ahmet Efendi (Irsoy), Leon Hancıyan, Hâfız Yûsuf Efendi, Rauf Yektâ Bey, Abdülkadir Bey (Töre) gibi kişilerin, Garp mûsikisi bölümünde ise Zâtî Bey (Arca), Zeki Bey (Üngör), Âsaf Bey (Asal), Victor Radeglio, Henry Fourlani, Chevalier Geza de Hegey gibi önemli sanatçılar hocalık yapmaları kararlaştırılan isimlerdi.