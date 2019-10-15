Osmanlı aliminden günümüze ışık tutacak terbiye kuralları

İbrahim Hakkı, 1701 tarihinde Erzurum'da doğdu. Saygın bir mutasavvıf olan babası Osman Efendi onu iyi bir eğitimle yetiştirdi. İbrahim Hakkı dokuz yaşındayken babasıyla Siirt'e gitti ve Tillo Köyü'ndeki Kadiri şeyhi İsmail Fakirullah'a bağlandı. 1735'te Erzurum'a döndü. Üç defa hacca gitti. Arabistan ve Mısır'ı dolaştı.

1752'de İstanbul'da Sultan I. Mahmud Han'ın özel izniyle saray kitaplığından yararlandı. Şiirlerini İlahiname adı altında topladı. Ünlü eseri Marifetname'de çağının jeolojiden astronomiye, fizyolojiden psikolojiye kadar pek çok alandaki bilgilerini bir araya getirmeye çalıştı. 1780 yılında vefat etti.