Osman Gazi’nin Stratejik Hamlesi: Dimbos Savaşı
Dimbos Savaşı, sadece iki ordunun karşı karşıya gelmesi değil, Bursa'nın fethine giden yolun kapılarını sonuna kadar açan stratejik bir zafer olarak kabul ediliyor. Koyunhisar'daki mağlubiyetin intikamını almak isteyen Bizans tekfurlarının kurduğu ittifak, Osman Gazi'nin askeri dehası ve sarsılmaz iradesi karşısında bozguna uğramış; bu zaferle birlikte Bizans'ın Anadolu topraklarındaki hâkimiyeti geri dönülemez bir çöküşe geçmiştir. Bir uç beyliğinin cihan imparatorluğuna dönüşme hayali, Dimbos'un tozlu topraklarında dökülen ter ve kazanılan mutlak başarıyla ete kemiğe bürünmüştür.
◾ Osmanlı'nın devlet olma yolunda verdiği en mühim mücadelelerden biri Bizans ile 1303 yılında gerçekleştirilen, kilit rol oynayan Dimbos Savaşı'ydı.
◾ Bizans İmparatorluğu Bursa'yı savunmak ve Osmanlı'yı tamamen Anadolu'dan atmayı hedefliyordu. İşte, bu savaş onun içindi... Ancak bu muharebeyi anlatmadan şöyle bir yıl kadar geriye gidelim.
◾ 27 Temmuz 1302 tarihinde gerçekleşen Bafeus Savaşı, Osman Gazi komutasındaki Osmanlı ordusuyla George Mouzalon komutasındaki Bizans ordusu arasında yaşanmıştı.
◾ Muharebe, Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanmıştı. Savaş, Osmanlı devletini sağlamlaştıran ve Bizans Bitinyası'nın Osmanlı tarafından nihai olarak ele geçirilmesini müjdelemişti adeta.
◾ Osmanlı için zaferle sonuçlanan bu savaş tarihin seyrini etkileyen önemli galibiyetlerden biriydi. Bu savaş Osmanlı'nın yükselişini, Bizans'ın ise batışını haber veriyordu.
◾ Bafeus Savaşı bilinen adıyla Koyunhisar Muharebesi, bugün Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı olan "Koyunhisar" ya da diğer eski adıyla "Hamidiye" köyünün bulunduğu ovada gerçekleşmiş.
Malazgirt'ten Söğüt'e: Anadolu'nun Tapusu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu
◾ Evvela Bursa valisi Adranos ile Kestel ve Kite tekfurları Osman Bey'e karşı birleştiler. İmparator II. Andronikos Paleologos ise yaklaşık 2.000 kişiliden oluşan paralı askerlerden oluşan bir merkezi ordu gücü yolladı.
◾ Tüm bu birleşmelere karşın Bizans ordusu, Osman Bey komutasındaki Osmanlı kuvvetlerine karşı büyük ve ağır bir yenilgiye uğradı, savaştan Osmanlı zaferle ayrıldı.
◾ Bu ağır yenilgi sonrası dönemin Bizans İmparatoru II. Andronikos ise, İlhanlılar ile Osmanlı Beyliği tehlikesine karşı iş birliği arayışı içine girmişti. İmparator, iş birliğinin gerçekleşmemesi sebebi ile de Osmanlı Beyliği'ne ordusunun başındayken saldırmayı aklına koydu.
◾ 4 bir koldan, tekfurların birleşmesiyle Bizans ordusu kurulmuş ve savunma üzerine oluşturulan, donanımlı bir sistemle hazırlığını yapmıştı. Bütün ümitleri güçlü olduğunu düşündüğü bu orduydu.