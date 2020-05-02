Mete Han kimdir, orduda onlu sistemi nasıl oluşturmuştur?

1299 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğu hızla büyüyüp güçlendi ve bu güçlenmeye paralel olarak da, batıda Sırpsındığı, Kosova, Niğbolu, Varna, İstanbul'un Fethi ve Mohaç; doğuda Çaldıran, Mercidabık ve Ridaniye muharebelerinde büyük zaferler elde edildi.

Osmanlı ordusunun teşkilatlı bir şekilde ortaya çıkışı ise, Sultan I. Murad zamanında oldu. Tarihte ilk süvarili ordu olma niteliğini taşıyan Osmanlı ordusu, önceleri yalnızca atlı akıncılardan oluşmakta iken, daha sonraları yaya birliklerin de katılmasıyla Yeniçeri Ocağı adı altında sürekli bir yapıya dönüştürüldü. İmparatorluğun yükseliş dönemlerinde elde edilen zaferlerde Yeniçeri Ocağı önemli bir rol oynamıştır.