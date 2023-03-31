John Ward’dan Yusuf Reis’e: Batı’yı sarsan İngiliz denizci

➤ Öyle ki bu dönemde Avrupa'da, Balkanlarda hatta Hint coğrafyasında dahi birisi Müslüman olduğunda "Türk oldu" deniyordu. Uzun bir süre insanların "Türklüğe" özenmemesi için Batıda pek çok yöntem denendi.

➤ Avrupa'da Türkleri aşağılamak için resim ve heykeller yapılıyor, tiyatrolar düzenleniyor, romanlar yazılıyordu. Tüm bu hadiselerden İslam'ı kabul ederek saf değiştiren yetenekli denizci John Ward nam-ı diğer Yusuf Reis de etkilendi.