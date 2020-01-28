İslam uygarlığında zaman hesaplamalarını sağlayan usturlaplar
İslam uygarlığında zaman hesaplamalarını sağlayan usturlaplar
İnsanoğlu, asırlar boyunca göklerde bulunan düzenin yapısını çözmeye çalışmak ve zaman kavramını bir sistem üzerinde görebilmek amacıyla sayısız girişimde bulundu. İslam'ın doğuşundan itibaren her gün beş vakit ezanın okunması, Müslümanlar için vakit kavramının önemini daha da arttırdı. Günden güne farklılık gösteren namaz saatleri astronomik yoldan belirlendiğinden bu saatlerin tam olarak bilinmesi daima önem taşıdı. Modern teknolojinin olmadığı dönemlerde Müslümanlar, bu iş için usturlap adı verilen son derece yüksek hassasiyete sahip bir alet geliştirdiler.
Giriş Tarihi: 28.01.2020
09:45
Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
09:26
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