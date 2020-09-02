İslam uygarlığında geliştirilen denizcilik faaliyetleri
İslam uygarlığında geliştirilen denizcilik faaliyetleri
Müslümanlar, 7. yüzyılın ortalarına doğru kendi filolarıyla Akdeniz'in doğusuna hâkim olmaya başladılar. Buradaki adaları fethetmeye başlayıp kısa bir zamanda önce güney Akdeniz'de ve daha sonra Akdeniz havzasının tamamında büyük bir deniz gücü haline geldiler. Onları bu alanda bu denli geliştiren şey ise denizcilik, coğrafya ve astronomi alanında geliştirdikleri aletler, geometri ve matematik alanındaki engin bilgileriydi. Peki, denizciler yönlerini nasıl buluyorlardı? Pusula ne zaman keşfedildi? Müslüman denizciliğinin büyük isimleri kimlerdi?
Giriş Tarihi: 02.09.2020
09:18
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7. YÜZYILDA AKDENİZ’E HÂKİM OLMAYA BAŞLADILAR
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MÜSLÜMANLARLA ÇİN ARASINDAKİ DENİZ TRAFİĞİ
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DENİZDE YÖNLERİNİ NASIL BULUYORLARDI?
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KAT EDİLEN MESAFEYİ KUTUP YILDIZI İLE HESAPLIYORLARDI