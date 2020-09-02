İslam uygarlığında geliştirilen denizcilik faaliyetleri

Açık denizde, o zamana dek sadece ana hatlarıyla geçen zaman ve buna dayanarak sahilden hareket edişten itibaren kat edilen mesafeler aracılığıyla tahmin edilen bir konum belirleme arzusu doğmuştu.

Kuzey Kutbu'nun konumunun gerçek yerini belirleme işi denizciye, sadece kutup yüksekliğinin ve böylece açık denizdeki enlemsel konumun tam bir ölçümünü yapmayı değil, ayrıca boylamsal seyrüsefer esnasında kat edilen mesafelerin dereceler halinde bulunmasını da sağlıyordu.