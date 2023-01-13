İslam devletlerinde istihbarat teşkilatı

🔷 Devletin ve milletin varlığını korumak için ihtiyaç duyduğu istihbarat, İslam devletlerinde posta teşkilatını da içine alan bir şekilde "berid" olarak anılır. Postanın istihbaratla eş değerde olduğu eski dönemlerde, "süvari, postacı, elçi, ulak, iki posta menzili" gibi anlamlar taşıyan "berid" kelimesi tercih edilir.

🔷 Merkezle taşra arasındaki haberleşmeyi sağlayan berid teşkilatı, Ortaçağ'ın iki süper gücü Sasaniler ve Bizans'ta oldukça gelişmiştir. Bu teşkilatın Cahiliye devri Araplarında da zayıf dahi olsa var olduğu görülür.