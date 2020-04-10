Bir asırlık ömrünün son günlerine kadar çalışan tarihçilerin kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık, ortaya koyduğu ilmi eserlerle dünyanın en saygın bilim adamları arasında yer aldı. Günümüz bilim dünyasında, Osmanlı tarihi alanında Türkiye'de ve dünyada tartışmasız ilk akla gelen isim olan Prof. Dr. Halil İnalcık, 100 senelik ömrüne 25'den fazla kitap, 300'ü aşkın makale sığdırdı.

Osmanlı siyasi tarihi, iktisadi tarihi, edebi tarihi, Balkan tarihi, Kırım tarihi, teşkilat tarihi, tekstil tarihi, Fatih dönemi, Kanunî dönemi, Osmanlı sosyal tarihi, Osmanlı hukuk tarihi, Osmanlı diplomasisi, Osmanlı tarih yazıcılığı, Osmanlı ticaret ve vergi tarihi, İstanbul tarihi, Bursa tarihi, Tanzimat dönemi, Osmanlı'nın Avrupa'ya etkisi gibi birçok alanda eser yazdı. Osmanlı tarihçileri tarafından "Şeyhü'l Müverrihin" ve "Tarihçilerin Kutbu" olarak isimlendirildi.

Halil İnalcık'ın 10 farklı portresi

Osmanlı tarihini en doğru şekilde incelemeye tüm ömrünü adayan Prof. Dr. Halil İnalcık, tarihçiliğin belgesiz olmayacağını ısrarla vurgulayarak, Osmanlı arşivinin tasnifini hızlandırdı. Böylece Osmanlı tarihçiliğinin önünü açtı. İşte Halil İnalcık'ın kaleminden Osmanlı hakkında bilinmesi gerekenler...