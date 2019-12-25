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Osmanlı'nın kuruluşunu sağlayan tarihi zafer; Koyunhisar Savaşı

Osmanlı, 600 yıl dünyaya hükmederek dev bir imparatorluk oluşturdu. Söğüt'te başlayan bu tarihi yolculuk, üç kıtaya yayıldı. Bir sınır beyliği iken Koyunhisar Savaşı ile dünyanın en güçlü devleti olması yönünde ilk adımı attı. Bizans ordusu büyük bir bozguna uğrarken bu zaferle Osmanlı, beylikten devlete geçmiş oldu. Peki, Osmanlı'nın Bizans ile doğrudan yaptığı ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı nasıl cereyan etti?

Giriş Tarihi: 25.12.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 10:21
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OSMAN GAZİ KİMDİR?
OSMAN GAZİ KİMDİR?

Osman Gazi ile kurulan Osmanlı Devleti, dünyadaki en büyük iki-üç imparatorluktan biri oldu. Osman Gazi 1257 veya 1258'de doğdu. 1324'te vefat etti.

Söğüt'te küçük bir bölgede yerleşen Türkmen topluluğunu, büyük bir devletin çekirdeği haline getirdi.

10 soruda Osman Gazi

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GAZADAN GAZAYA KOŞTU
GAZADAN GAZAYA KOŞTU

Osman Gazi, ilk önce Kulacahisar'ı fethetti. 1288'de fethettiği Karacahisar'ı kendisine merkez yaptı. 1299'da aleyhine düzenlenen tuzağı boşa çıkarıp Bilecik ve Yarhisar'ı ele geçirdi. Komutanlarından Turgut Alp İnegöl'ü zapt etti. 1301'de Yenişehir ve Yund Hisar, 1302'de Köprühisar fethedildi.

Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan 10 kitap

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Osman Gazi, Bizans topraklarına karşı akın merkezi olarak Yenişehir'de yerleşip ailesini Bilecik'te bıraktı. Bundan sonra bütün faaliyetini İznik'e yöneltti. İlk akınlardan sonra gelip İznik'i kuşattı. Bunun üzerine bir Bizans birliği İznik'i kurtarmak için harekete geçti.

Osmanlı tarihinde az bilinen ilginç bilgiler

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OSMAN GAZİ’YE KARŞI BİZANS TEKFURLARININ YAPTIĞI İTTİFAK
OSMAN GAZİ’YE KARŞI BİZANS TEKFURLARININ YAPTIĞI İTTİFAK

Osman Gazi'nin İznik'e yönelmesinden rahatsız olan Bizans tekfurları, Bizans Hükümdarı 9. Mihail Palaigolos'den yardım istedi. Bunun üzerine Osman Gazi komutasındaki Türk ordusuna karşı, beş farklı ilin tekfurları güçlerini birleştirdi.

Osman Gazi savaştan önce bölgelere 100 kişilik gözcü ekibi yerleştirdi. Bizans ordusu İstanbul'dan çıktıktan sonra attıkları her adımı takip ettirdi. Bizans ordusunda yaşanan hareketliliği fark eden gözcüler, Osman Gazi'ye haber verdi.

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SAVAŞ NASIL CEREYAN ETTİ?
SAVAŞ NASIL CEREYAN ETTİ?

Osman Gazi, İznik'ten ayrılıp dağlık araziyi geçitlerden geçti. Osman Gazi'nin gözcü olarak bıraktığı alpler, Koyunhisar Kalesi'ne gece baskını düzenledi. Daha sonra bu alpler, kaleden çıkıp Bizanslı askerleri bir tepeye çekerek, burada kendilerini savundu.

Bapheus Kalesi, İznik'ten sahile gelen vadinin çıkış noktasında yer alan önemli bir kaledir. Osmanlı döneminde Koyunhisar adını aldı.

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