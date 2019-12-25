Osmanlı'nın kuruluşunu sağlayan tarihi zafer; Koyunhisar Savaşı
Osmanlı'nın kuruluşunu sağlayan tarihi zafer; Koyunhisar Savaşı
Osmanlı, 600 yıl dünyaya hükmederek dev bir imparatorluk oluşturdu. Söğüt'te başlayan bu tarihi yolculuk, üç kıtaya yayıldı. Bir sınır beyliği iken Koyunhisar Savaşı ile dünyanın en güçlü devleti olması yönünde ilk adımı attı. Bizans ordusu büyük bir bozguna uğrarken bu zaferle Osmanlı, beylikten devlete geçmiş oldu. Peki, Osmanlı'nın Bizans ile doğrudan yaptığı ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı nasıl cereyan etti?
Giriş Tarihi: 25.12.2019
15:20
Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
10:21
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