Gazi Hüsrev Bey kimdir? Gazi Hüsrev Bey'in yaptırdığı eserler...

Osmanlı, 600 yıl dünyaya hükmederek dev bir imparatorluk oluşturdu. Söğüt'te başlayan bu tarihi yolculuk, üç kıtaya yayıldı.

Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri

Devletin sınırları genişlemesiyle ülke eyaletlere ayrıldı. Eyaletlerin alt birimi olan sancakların kaza, nahiye ve köyler gibi belli coğrafî sınırı vardı. Eyaletleri teşkil eden sancakların idarecisi sancak beyi idi. Sancak beyleri sancağın merkezindeki kazada ikamet ederdi.

Osmanlı sancakları ve anlamları

Sancak beyini sancağa bağlı diğer kaza ve nahiyelerde zaîm, subaşı yahut voyvoda denen, daha çok asayiş işleriyle görevli olan bir kişi temsil ederdi. Bu sancak beylerinden biri de Saraybosna'nın ikinci kurucusu Gazi Hüsrev Bey'di.