Bir direniş sembolü: Yörük Ali Efe

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◾ Yörük Ali Efe için; orta boylu, omuzları geniş mi geniş, bıyıkları pek hafiften az, kumral kaşlı, ela ve çekik gözlü, levent tavırlı bir delikanlı denir. O, doğayı seven ve doğayla iç içe yaşayan yörüklerdendir.

◾ 1895 yılında Aydın'da dünyaya gelir. 19 yaşında günümüzün usta çırak modeli olan bir usulle Alanyalı Molla Ahmet Efe'nin grubuna katılır. Bu usule "kızanlık" denir. Kızanlık teşkilatın en alt seviyesidir. Günümüz tabirince "çıraklık" olarak adlandırılır. O dönemde çok az kişi bu konuma getirilir ve burada Yörük Ali "efelik" ünvanını alır.

EFE NEDİR?

◾ Dağlarda bulunan Yörükler, konargöçerlerdir. Osmanlı'nın son döneminde Batı Anadolu'da yaygınlaşan gruplara "efe" denilir. Efeler, genelde kırsal alanlarda ya tek tek ya gruplar halinde yaşarlar. Gözü pek olan bu yiğitler yürüyen Türklerdir. Kayık boyuna kadar uzanırlar.

YÖRÜK NE DEMEKTİR?

◾ Yörük; Anadolu dağlarında ve kısmen de Balkanlar'da yaşayan Oğuz kökenli göçebe bir topluluğa denir.