İhsan Oktay Anar’ın Suskunlar’ına dair her şey

"Kin şeytanın kahkahasıdır."

İhsan Oktay Anar - Suskunlar

▪ Suskunlar romanı, tarihsel olarak bir kesinlik göstermese de III. Ahmet dönemi sonrasında geçtiğine dair içinde işaretler taşır. Roman, sıklıkla geçmişle şimdinin iç içe geçmesi nedeniyle düz bir zamansal çizgide ilerlemez. Yer yer bahsedilen küçük tarihsel bilgilerle dönemin, Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'ne tekabül ettiği anlaşılır. Romanda tarih, musiki, fıkıh ve tasavvuf temelli bir kurgu söz konusudur.

▪ Suskunlar; Osmanlı motiflerine, musikisine ve ilmine dair pek çok metaforu içerir. Bu zengin metafor kullanımı henüz kitabın adıyla başlar. Tasavvuf literatünde "ölüler" aynı zamanda "suskunlar" olarak da bilinir. Eserin mekansal olarak Galata, Karaköy ve tarihi yarımada olacak şekilde genel hatlarıyla çizilebilecek bir haritası vardır.

ROMAN YAZMAK İSTEYENLERİN BİLMESİ GEREKEN TERİMLER