10 soruda "hace-i evvel" Ahmet Mithat Efendi

📌Verdiği onlarca eser sebebiyle "yazı makinası" olarak bilinen Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat döneminin en önemli yazar, gazeteci ve aydınları arasında gelir.

📌Bir esnaf ailesi içinde doğup büyüyen Ahmet Mithat, zor şartlar altında yetişti. Hayatının bu dönemlerine dair izleri de birçok romanına yansıdı.

📌Yaşamı boyunca pek çok memuriyette görev aldı ve azimle çalışmaya devam etti. Tuna gazetesinde başmuharrir olarak yazı hayatına başlaması hayatında bir dönüm noktası oldu. Bir süre ağabeyi ile beraber Bağdat'a gitti ve burada kültürlü bir çevreyle tanıştı. Etkilendiği isimlerin başında Osman Hamdi Bey de geliyordu.

📌Ağabeyinin vefatından sonra İstanbul'a dönen Ahmet Mithat, bütün ailenin yükünü omuzladı. Tahtakale'de oturduğu evde kendisine bir matbaa kurarak kendi kitaplarını neşretmeye başladı. Matbaasını büyüttükten sonra burada dergiler yayımlamaya başladı. Fakat dergide yayımladığı bir yazı sürgüne gönderilmesine sebep olacaktı…