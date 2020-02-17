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Ahmet Mithat Efendi’ye ait kütüphanenin hazin sonu

Ahmet Mithat Efendi, kaleme aldığı yazılarla ve gerçekleştirdiği yayınlarla edebiyat tarihimizde kendine yer edinmiş önemli bir isim. Ahmet Mithat Efendi, edebiyat ve yayıncı kimliğinin yanı sıra büyük bir kütüphanenin de sahibiydi. Kütüphanesi, yerli ve yabancı pek çok kitaba, ansiklopediye, el yazması esere ve kendi el yazısıyla kaleme aldığı pek çok yapıta ev sahipliği yapıyordu. Binlerce kitabın bulunduğu bu kütüphane, Ahmet Mithat Efendi'den daha önce hayata gözlerini yuman damadı Muallim Naci'nin kitaplarını da barındırıyordu. Peki, Ahmet Mithat Efendi'nin kütüphanesine ne oldu?

Giriş Tarihi: 17.02.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 09:27
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AHMET MİTHAT EFENDİ KİMDİR?
AHMET MİTHAT EFENDİ KİMDİR?

📌 Ahmet Mithat Efendi, yazar, gazeteci ve yayıncı kimliğiyle tarihimize adını altın harflerle yazdırmış bir isim. Tanzimat dönemi yazarlarından olan Ahmet Mithat Efendi, Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarıydı.

Ahmet Mithat Efendi edebiyat ve yayın hayatımıza katkılarının yanında büyük bir kütüphanenin de sahibiydi.

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AHMET MİTHAT’IN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ
AHMET MİTHAT’IN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ

📌 Ahmet Mithat Efendi'nin Beykoz'daki yalısını görmüş olanlar, 20 odalı bu yalıdan söz ederken, orta katındaki büyük kütüphaneye de mutlaka değinirlerdi.

Veled Çelebi'nin hatıralarında, Ahmet Mithat'ın kütüphanesinin oldukça farklı bir yeri vardı. Veled Çelebi, o dönemde eviyle beraber kütüphanesini de bir yangında kaybetmişti.

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TEKRAR ÇALIŞMAYA TEŞVİK ETMİŞTİ
TEKRAR ÇALIŞMAYA TEŞVİK ETMİŞTİ

📌 Veled Çelebi, üzerinde çalıştığı Türk dili hakkındaki son eserinin müsveddelerinden de olmuştu.

Durumu öğrenen Mithat Efendi, derhal kütüphanesinin anahtarlarını Veled Çelebi'ye teslim etmiş; "Kütüphanem sizindir, arzu ettiğiniz şekilde istifade ediniz!" diyerek onu aynı konuda tekrar çalışmaya teşvik etmişti.

🔸10 soruda "hace-i evvel" Ahmet Mithat Efendi

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‘KÜTÜPHANESİNDE BİNLERCE CİLT ESER VARDI’
‘KÜTÜPHANESİNDE BİNLERCE CİLT ESER VARDI’

📌 Veled Çelebi, Ahmet Mithat kütüphanesinin hacmi, içinde bulunan kitapların çokluğu hakkında, "Kütüphanesinde binlerce cilt eser vardı" diyerek bilgi vermişti. Çalışması için oradan evine "kuman kuman" eser taşıdığını da belirtmişti.

Bu kütüphanenin Ahmet Mithat'ın ölümünden sonra ne olduğu konusu ise ilerleyen yıllarda gün yüzüne çıkmıştı.

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AHMET MİTHAT’IN KÜTÜPHANESİNE NE OLDU?
AHMET MİTHAT’IN KÜTÜPHANESİNE NE OLDU?

📌 Ahmet Mithat'ın torunu Terhan Hanım, kütüphanenin zaman içinde dağıldığını anlatmıştı. Peki, Ahmet Mithat'ın kütüphanesine ne olmuştu?

Refi Cevat Ulunay, "Takvimden Bir Yaprak" köşesinde 1967 yılında yayımladığı bir yazısında, Ahmet Mithat Efendi'nin maddi ve manevi mirasına yeterince sahip çıkılmayışından yakınmıştı.

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