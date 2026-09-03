Alaska neden satıldı?

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HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN SAVAŞ

◾ 1853 - 1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı pek çok yönü ile dünya tarihini etkileyen bir olaylar zincirini de başlatmıştır. Osmanlı, İngiltere ve Fransa'nın ilk ve son kez aynı safta yer aldığı savaş, Rusya'nın büyük ideallerini parçalamış ve sıcak denizlere inmesini engellemiştir.

◾ Savaşın ardından bir bahane ile topraklarını kolayca kaybedebileceklerini düşünen Ruslar, bugün siyasi tarihçiler tarafından "fiyasko" olarak kabul edilen bir kararla Amerika kıtasındaki tek toprak parçaları olan "Alaska"yı Amerika'ya sattılar. Peki bu olay nasıl gerçekleşmişti?

FİLM DEĞİL GERÇEK! KIRIM TRAJEDİSİ