Amerikan tarihinin kapanmaz lekesi
Amerika ve Avustralya adalarını tarihte daha evvel görülmemiş hız ve vahşetle sömüren Batılılar, adaların yerlileri olan halkları da katlederek, insanlığa karşı büyük bir soykırım suçu işlediler. Çiçek hastalığını giysilerle geniş kitlelere bulaştıran bu sapkın zihniyet, o güne kadar dünya nüfusunun beşte birini oluşturan bir kavmi adeta dünya haritasından silerek tüm mal varlıklarını gasp etti.
Giriş Tarihi: 17.12.2022
17:01
Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
17:14
➡ Elbette Amerika'nın büyük zulmü günümüz yüzyılında başlamadı.
Kendine vatan kıldığı toprağı, o toprağın asıl sahiplerinin kanına borçlu olan Amerika, varlığını işgale, katliama ve soykırıma borçlu.
➡ Bu kanlı tarih, karşımıza ilk olarak
Kızılderili katliamını çıkarır. Kristof Kolomb'un keşfinden sonra başlayan katliam, yerli halkın tabi tutulduğu kanlı soykırımın adıdır.
➡ Avrupa'dan Yeni Dünya'ya göç eden beyazlar bu topraklarda kalıcı olmak için öncelikle o yerin sahiplerini yok etmeliydi. Öyle de oldu.
Dünyaya yeryüzünün en önemli kâşifi olarak pazarlanan Kristof Kolomb, Kızılderililer için, günlüğünde şöyle bahsediyordu:
"Bunlardan çok iyi hizmetkâr olur. Sadece elli kişiyle bütün bu yerlilere kolaylıkla boyun eğdirebiliriz ve istediğimiz her şeyi yaptırabiliriz."
➡ Kolomb, Amerika'ya vardığında dünya nüfusunun
5'te biri Kızıleriliydi ve sayıları 70 milyonu geçiyordu. 1492'den bugüne sadece 2 milyon kaldılar. Amerika zaman içerisinde yüz milyona yakın Kızılderili'yi yok etti.
➡ Yine dönemin önemli din adamlarından
Papaz Bartolome de Las Casas'nın anlattığına göre, diri diri yakılan insanlar, tecavüz edilen kadınlar, vahşice öldürülen çocuklar ve hamileler, çarmıha gerilenler derken dünya en kanlı ve en kirli zamanlarından birini yaşıyordu. Kimi nasıl öldüreceğine dair birbirleriyle bahse girenler, iddiaları için gözlerini kırpmadan cinayet işliyorlardı.