Film Değil Gerçek! Kırım Trajedisi

Kırım Harbi'nde onlarca insan acı içinde çarpışırken bunu bir eğlence olarak gören Rus asilzadeleri, büyük bir keyif içinde film seyreder gibi insanların birbirlerini öldürmelerini şevkle izlediler...

🔹 Şöyle genişçe, uçsuz bucaksız bir alan düşünün… Burada yüzlerce insanın oturup adeta film seyreder gibi canlı canlı bir savaşı izlediğini hayal edin. Bahsettiğim bu olay öyle tarih öncesi çağlarda değil, 1856'daki Kırım Savaşı'nda gerçekleşti.

🔹 Savaş devam ederken Rus asilzadeleri ve Avrupa'nın önde gelen aristokratları savaşın yapıldığı yeri rahatça görebilecekleri tepelere çıktılar. Adeta bir manzara veyahut oyun izler gibi insanların birbirlerini öldürmelerini büyük bir şevkle izlediler.

🔹 Hatta daha da kötüsü bu kimselerin savaş eşliğinde piknik yaptıkları söylentileri bile kulaktan kulağa dolaştı. Öyle ki Rus edebiyatının duayeni Tolstoy'un meşhur eseri Savaş ve Barış'ı piknik alanında, savaşı izlerken yazdığı söylenir.

🔹 Oldukça trajikomik bir durum değil mi? Peki sizce, Tolstoy Savaş ve Barış'ın hikâyesini Kırım Savaşı'ndan çalmış olabilir mi?

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Editör-Sunucu: Sümeyye Gedizli

Kurgu: Mert Akkuş

Kamera: Serkan Hervenik - Eyüp Kaymak