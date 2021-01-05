Abdülaziz'in katline sebep olanlara suikast: Çerkes Hasan Olayı
Abdülaziz'in katline sebep olanlara suikast: Çerkes Hasan Olayı
Sultan Abdülaziz, İngiltere ve Mason Localarının devlet içindeki muhaliflere verdiği destekle, tahttan hâl' edildi. Birkaç gün sonra ise odasında bilek damarları kesilmiş olarak bulundu. İntihar süsü verilen bu ölüm, aslında oldukça şüpheliydi. Onun hain bir darbeyle hâl' edilişi, kayınbiraderi Çerkes Hasan'ı derinden sarsmış; katledilişi sonrasında bu üzüntü daha da artmıştı. Çerkes Hasan, sonunda ölüm olacağını bile bile Abdülaziz'e karşı düzenlenen bu komplonun müsebbibi olarak gördüğü kişilere karşı bir suikast düzenledi…
Giriş Tarihi: 05.01.2021
17:44
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