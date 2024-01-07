Yönetmen Abbas Kiyarüstemi’nin çektiği 10 fotoğraf

🔹 "Kamerayla bir olmak istedim. Aynı zamanda şahit olduğum keyifli anları da paylaşmak istedim. İşte bu yüzden fotoğraf çekmeye başladım. Bu tutku ve acı anlarını ölümsüzleştirmek için."

Abbas Kiyarüstemi

◾ İran Devriminin gerçekleştiği ve film yapmanın giderek zorlaştığı dönemde Kiyarüstemi, kendisine bir kamera alarak fotoğraf çekmeye başlar. Bu süreçte hobi olarak başladığı fotoğrafçılık, onun sanat kariyerinde önemli bir yer edinir. Öyle ki fotoğrafları ülke ülke gezer, sergilerde yer alır.