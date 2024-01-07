Yönetmen Abbas Kiyarüstemi’nin çektiği 10 fotoğraf
Fotoğrafçılığa olan ilgisi zamanla usta bir fotoğrafçıya dönüşmesini sağlayan İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi, bu özelliği ile sinema dünyasına damga vurur. Çektiği fotoğraflar çeşitli ülkelerde sergilenen yönetmen, her bir karesi fotoğraf tadında filmlere imza atar. Sizler için, sinemanın tek bir fotoğraf ile başladığını belirten Kiyarüstemi'nin objektifinden yansıyan görüntüleri derledik.
Giriş Tarihi: 07.01.2024
15:35
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
15:46
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"Tek bir fotoğraf bir filmin sebebi olabilir. Sinemanın başladığı yer işte tam orasıdır, tek bir fotoğraf."
Abbas Kiyarüstemi
◾ Kirazın Tadı, Arkadaşımın Evi Nerede?, Yakın Plan gibi filmleriyle tanınan
İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi, aynı zamanda fotoğraf sanatına olan tutkusu ile bilinir. Çektiği filmlerde bu yönünü açıkça gösteren ismin yapımlarındaki sahnelerin her biri fotoğraf karesi tadındadır.
Film analizi: "Kirazın Tadı"
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"Kamerayla bir olmak istedim. Aynı zamanda şahit olduğum keyifli anları da paylaşmak istedim. İşte bu yüzden fotoğraf çekmeye başladım. Bu tutku ve acı anlarını ölümsüzleştirmek için."
Abbas Kiyarüstemi
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İran Devriminin gerçekleştiği ve film yapmanın giderek zorlaştığı dönemde Kiyarüstemi, kendisine bir kamera alarak fotoğraf çekmeye başlar. Bu süreçte hobi olarak başladığı fotoğrafçılık, onun sanat kariyerinde önemli bir yer edinir. Öyle ki fotoğrafları ülke ülke gezer, sergilerde yer alır.
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"Eski film rulosundan fotoğraf çekmek, daha fazla düşünme ve zarafet gerektirir. Başlamadan önce işinizden emin olmalı ve zamanınızı daha dikkatli kullanmalısınız."
Abbas Kiyarüstemi
◾ Eski film ruloları, belirli sayıda çekim gerçekleştirilebildiği ve teknik açıdan daha kısıtlı olduğu için ayrı bir özenle kullanılmalıdır.
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"Dijital fotoğrafçılık tam anlamıyla sonsuzdur, uçsuz bucaksızdır. Artık 24 ve 36 poz fotoğraf çektikten sonra, film rulosu değiştirme zorunluluğu yaşamıyorsunuz; artık biliyorsunuz ki dilerseniz sonsuza kadar çekmeye devam edebilirsiniz."
Abbas Kiyarüstemi
◾ Kiyarüstemi'nin ifadelerine göre
dijital kameralar, eski film rulolarına göre teknik açıdan daha çok özelliğe sahiptirler. Bu nedenle de dijital kamera, kullanan kişiye özel bir güç ve cesaret verir. Ayrıca yapılan işin hemen görülmesi, kolaylıkla düzeltilmesi ve iyileştirme yapılması gibi önemli özellikleri de vardır.
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"Şunu fark ettim ki, eğer bir çerçeve içinde değiller ise önümüze çıkan güzelliklere bakmak konusunda başarılı değiliz."
Abbas Kiyarüstemi
◾ Çekeceği kareyi belirlerken
kendine özgü bir teknik kullanan isim, objektifine alacağı görüntüyü bir çerçeve olarak düşünür, ardından makinenin deklanşörüne basar. Bu sanata olan tutkusu öyle büyüktür ki araba sürerken bile diğer eliyle fotoğraf çeker.
https://www.instagram.com/p/CqF1rU0NkTd/