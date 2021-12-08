Fikriyat'tan bir Semih Kaplanoğlu röportajı: "Ölüm idrakini ortadan kaldırmak istiyorlar"
Usta yönetmen, yapımcı ve yazar Semih Kaplanoğlu'nun 94. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) "Yabancı Dilde En İyi Film Dalı"nda Türkiye adına yarışacak olan
Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi "Bağlılık Hasan" geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Türk sinemasının en büyük yönetmenlerinden olan Kaplanoğlu ile Fikriyat ekibi olarak Bergman'dan, doğanın hakikatine, özümüzden, sinemanın insan üzerinde uyandırdığı tefekkür meselesine kadar bol istifadeli bir röportaj gerçekleştirdik. "Filmler niye öyle uzun diye soru alıyorum. Çünkü zaman idraki vermeye çalışıyorum. Seni sıkmaya çalışıyorum arkadaş!" diyen usta yönetmen eserlerinde özü ve hakikati arayan bir derviş esasında... Bu samimi ve felsefi sohbette; yaşamdaki yerinize, ölüm gerçeğine, suyun akışına, rüzgarın sesine bir başka bakacaksınız.
Giriş Tarihi: 08.12.2021
02:30
Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
11:49
İnsanlığı tefekkür etmeye çağıran bir yönetmen
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Semih Kaplanoğlu, filmleri ile insanlığı tefekkür etmeye çağıran bir yönetmen... İnsanların hızla kimlik değiştirdikleri bir çağda Kaplanoğlu, durun diyor, burası çıkmaz sokak. Elbette ki yönetmenler gözlemleri sayesinde topluma uyarıda bulunacaklar ama Semih Kaplanoğlu insanoğlunu düşünmeye sevk ederek, bizleri alışıldık bir yaşama mahkûm eden sistemle yüzleşmeye çağırıyor.
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vesilesiyle yönetmenliği, sinema serüveni ve yaşamın ince çizgilerine dair Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi "Bağlılık Hasan" zaman mefhumunun öneminden, metaforların hayatımızdaki yerine doğru istifadeli bir yolculuğa çıktık. Bu samimi sohbette; yaşamdaki yerinize, ölüm gerçeğine, suyun akışına, rüzgarın sesine bir başka bakacaksınız. gerçekleştirdiğimiz röportajımızda,
Bağlılık Hasan bize ne öğretiyor?
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; geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan bir adamın, tarlasına dikilmek istenen Bağlılık Hasan elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken, konu ediniyor. Kaplanoğlu, insanlığa o kadar çok şey anlatıyor ki bunu bir arı vızıltısından tutun da suyun akışından, rüzgarın uğultusuna kadar her detayda görebiliyorsunuz. geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkmasını
➡ Hasan'ın, Hacca kul hakkıyla gitmemek için kapısını çaldığı ayakkabıcıyla arasında geçen diyalog, bu
dünyadaki görevimizin, yaşam gayemizin tek sebebi... çok etkili sahneler var filmde. İnsanın insana ettikleri diyeceğimiz
Çocukluktan itibaren sinemayla haşır neşir oldu
➡ Kaplanoğlu,
çocukluktan itibaren sinemayla haşır neşir olan bir ortamda büyüdü. Kamerayla karşılaştığında 7 ya da 8 yaşlarında olduğunu söylüyor. Filmleri ile hakikati en çarpıcı şekilde gösteren yönetmenin, yapımcının hatta yazarın verdiği bu bilgi bizi şaşırtmıyor. Çünkü her filminde başka bir detayla bizi gerçekliğin içine çeken bir ustanın macerası ancak bu yaşlarda başlayabilirdi.
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Bekir Salih Yaman: Siz aslında milletimizin öyküsünü, şiirini ekran önüne taşımaya çalışıyorsunuz. Sinema tecrübenizin başlamasında ve olayların buraya kadar gelmesinde sizin teşvik ediciniz, bir şekilde sizi milletimizin dertlerini anlatmaya iten ne oldu?
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Semih Kaplanoğlu: 8 mm'lik film kameraları vardı, onunla film çekiyordum. Annemi, dedemi, ninemi, gittiğimiz yerleri... Çocukluktan itibaren içine doğduğum evde, babam fotoğraf çekiyordu. Onları da evde *tab ediyordu. Karanlık odamız vardı, film basılıyordu. Böyle bir ortamda büyüdüm ben. Görsellikle, sinemayla, filmle, fotoğrafla, doğduğum evden itibaren bağım oldu. Yazın her akşam iki film seyrettim hem Türk filmi hem yabancı filmler… İzmir'de kültür merkezleri vardı. Oralarda haftada neredeyse 4-5 film seyrederek, sinemayla ilgili meselelere odaklandım. Tabi uğraştığınız mecra, yaşadığınız ülkeyle de alakalı. Benim doğduğum ev aynı zamanda mütedeyyin insanların da yaşadığı bir ortamdı. Üç kuşaktır, hacca gidip gelmiş ve anılarında bir şekilde yazmış, kayda geçirmiş aile büyüklerimin, dostlarımın, sohbetin, muhabbetin olduğu bir ortamdı, aynı zamanda.
Tab etmek: Basmak.
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Semih Kaplanoğlu doğadan beslenmiyor, doğayı yani en büyük gerçekliği eserlerine dâhil ediyor. Bir arının sesini en net biçimde duyabiliyor; su, ağaçlar ve doğal imgeleri hiç izlemediğimiz açılardan gösteriyor bize. Usta yönetmenin filmlerinde rüzgâr daima bir şarkı söylüyor. Doğanın ahenkli müziğine kulak veriyorsunuz.
➡ Sinemanın bu yönüyle sadece
ticari olmadığını, bir sanat olduğunu ve bizim geleneğimizin sinemada da karşılık bulabileceğini ve bunu da aslında kendi zaman tefekkürümüz içerisinde, gündelik hayatımızda; sinemamızda da " zaman mefhumunu üretebilir miyiz acaba" diye düşleyerek yapabilirsek anlamlı olacağını ifade eden Kaplanoğlu; diyor. "gelecekte de bu anlamda düşüncelerimiz var."
↘ Hakikâtin nefesi: Buğday
"Yunus Emre'yi bugün niye unutmadık?
Çünkü öze gidiyor; değişmeyene, varlığa gidiyor."
Semih Kaplanoğlu