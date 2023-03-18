İletişimde duygusal zekanın önemi

🔸 "Bazı insanlarla iletişim kurarken o kişinin sosyal becerileri yüksek olmasına rağmen rahatsız hissedebilirsiniz. Bunu manipülatif, sağlıksız kullandığına dair sinyalleri görürsünüz. Sizinle çok iyi iletişim kurar, hâlinizi hatrınızı sorar, sürekli arar. Kendinizi özel hissedersiniz. Ama bir bakarsınız ki herkese karşı öyle." sözlerini aktaran Bayraktar sağlıklı iletişimin "güven duyma" aşamasını şu şekilde açıkladı:

"Güven dediğiniz şey zamanla oluşur. Kendimizi tanıtma ve karşımızdakini tanıma sınırlar ve mesafeler ile zaman içinde oturur. Ama yeni tanıştığım bir insan bana tüm özelini anlatıyorsa biraz şüpheci davranmak gerekir."