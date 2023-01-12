Alışveriş çılgınlığı ve sosyal medya etkisi

🔶 Küreselleşmeyle beraber teknolojik imkanlar ülkeler arasında daha hızlı yayılım göstermeye başladı. İnternet teknolojisinin gelişmesiyle beraber, iletişim diğer ülkelerle daha kolay bir hâl aldı. Bu da dünyada var olan baskın olan kültürlerin diğer alt kültürleri ezmesine sebep oldu.

🔶 Bugün Amerikan kültürü, diğer kültürleri etkileyerek üzerlerinde çok büyük etki oluşturuyor. Özellikle kültür bunalımı yaşayan ülkelerde bu daha yakından görülüyor.

🔶 Tüketim kültürü ve tüketim toplumu kavramları günümüz toplumlarında ve toplumsal davranışlarda tüketimin merkezi bir yerinin olduğuna vurgu yapmak için kullanılıyor.

10 kavram ile tüketim kültürü