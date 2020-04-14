Tarihe damgasını vuran müzisyenlerle ilgili 20 ilginç bilgi

İslam uygarlığında müziğin kayıt altına alınabilmesinin temeli olan nota sistemini kimin geliştirdiğini biliyor musunuz? Ya da Avrupa'ya pek çok müzik aletinin gelmesini sağlayan ve ilk konservatuarı kuran Müslüman müzisyenin kim olduğunu? Osmanlı padişahlarından hangi bestelerin günümüze ulaştığını? Veya Türk müziğinden etkilenen Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" adlı operasına konu olan sarayın hangi saray olduğunu?