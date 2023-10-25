Sanatçıların çizimleriyle Filistin
Sanatçılar, tarihi olay ve toplumların yaşadığı durumları yapıtlarına aktarır. Bu nedenle, yıllardır İsrail işgalinde yaşamaya çalışan Filistinlilerin de sesi olur. Birçok illüstrasyon sanatçısı, ressam ve grafik tasarımcı; karikatür, çizim ve illüstrasyonlarla İsrail zulmünü resmeder.
Giriş Tarihi: 25.10.2023
16:51
Güncelleme Tarihi: 25.10.2023
21:48
FİLİSTİN VE SANAT
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Sanatçılar, her dönem tarihi olayları, toplumların yaşadığı durumları eserlerine yansıtır. Sanatçılar, İsrail'in yıllardır işgal ettiği Filistin'deki acı olayları eserlerine aktarak yaşanan zulmü dünyaya duyurur. Bu yapıtlar, Filistinlilerin hayatında var olan çeşitli metaforlar ile temayüz eder. Kefiye isimli örtü, Filistinli kadınların geleneksel kıyafetleri, bayrak, karpuz, zeytin ağaçları ve Filistin haritası bu semboller arasındadır.
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7 Ekim 2023 günü başlayan İsrail-Hamas çatışmalarından sonra İşgalci İsrail, Filistinlilere soykırım yapmaya başladı ve sürdürmeye devam ediyor. İşte bu olaylar üzerine Türkiye ve dünyadan grafik sanatçıları , İsrail'e tepkilerini karikatür, çizim ve illüstrasyonlarla gösterdi. Eserler, sosyal medya hesaplarında paylaşılan Filistin'e destek mesajları ile tüm dünyada dikkat çekti.
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BOMBALANAN FİLİSTİN'İ İZLEYEN ÇOCUK
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Animatör Merve Çirişoğlu'nun çizdiği illüstrasyonda, bombalanan Filistin'i kağıttan gemiden izleyen masum bir çocuk, kedi, kuş ile bayrak olarak asılmış karpuz dilimi görseli yer alır. Sanatçı burada, İşgalci İsrail tarafından gerçekleştirilen katliamlara karşı miniklerin masum bakışlarını resmeder.
🔸 Sosyal medyada Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılan eserin altında,
ifadesi yazılıdır. "Yüzlerce, binlerce Filistinli çocuk. Hüda, Abdullah, Hatice, Ömer, Ayşe, Eymen idi belki isimleri, kendilerinden önce niceleri gibi. Kimi yetimdi, kimi yetim bile kalamadı. İstatistik değeri değiller! Sadece bugün değil, yıllardır süren İsrail zulmünün ortasında katliamdan koruyamadıklarımız, yitirdiklerimiz. Hiçbir sınır tanımayan kötülüğün karşısında, hepimiz her koşulda elimizden gelenin en iyisini yapmakla sorumluyuz. Bunun bilinciyle çocukların iyiliği için durmadan çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz"
Merve Çirişoğlu kimdir?
Merve Çirişoğlu, ödüllü animasyon yönetmeni, yapımcı ve eğitmendir. Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, yüksek lisansını ise İngiltere University of the Arts London'da birincilikle tamamlar. Animasyonları Youtube'ta 13 milyona yakın izleyiciyle buluşur. The Box kısa animasyon filmi, 250'yi aşkın uluslararası film festivalinin özel seçkisinde yer alır ve "En İyi Animasyon", "Büyük Ödül" gibi 45 ödülün sahibi olur.
FİLİSTİN'İN SEMBOLÜ KARPUZ
🔸 Video editör ve illüstrasyon sanatçısı
Hilal Nur Eren'in Filistin haritasını karpuz dilimi deseniyle çizdiği görsel, mesajıyla "Yeniden özgür olana dek..." sosyal medyada paylaşılır. Paylaşımın açıklama kısmında, metni yer alır. "Yıllardır her türlü zulme direnen bir halk. Senin özgür olacağın gün söyleyeceğimiz şarkılar hep dilimizde, yüreğimizde"
🔸 Karpuz,
Filistin'in sembolik bir unsurudur. Karpuz dilimi şeklinde çizilmiş Filistin haritası, Filistin'in bağımsızlığını temsil eder. Sembol, ilk olarak 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Gazze ve Batı Şeria'da Filistin bayrağının yasaklanması üzerine ortaya çıkar. Halk, Filistin bayrağı kullanamadığı için onun yerine siyah, beyaz, yeşil ve kırmızı renkleri ile kendisine benzeyen karpuzu simgesel anlamda ifade aracı olarak kullanır.
Filistin hakkında okunması gereken kitaplar
UÇAKTAN ATILAN BOMBALARIN KUŞA DÖNÜŞMESİ
🔸 Filistin meselesine dair yapılan bir diğer eser, "Grübüz" imzası ile grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun yapıtıdır. Görselde
uçaktan atılan bombaların özgürlüğü simgeleyen kuşa dönüşmesi tasvir edilir. Sosyal medyada paylaşılan eserin altında "Savaş bitecek barış gelecek" sözleri yer alır.
Gürbüz Doğan Ekşioğlu kimdir? Uluslararası başarılara imza atan Türk karikatür ve grafik sanatçısıdır. 1954 yılında Mesudiye'de doğar. Mesleki öğrenimini İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nda gerçekleştirir. Halen aynı okulda yardımcı doçent olarak ders vermektedir. 1977 yılından bu yana karikatür çalışmaları yapan Ekşioğlu, 2006'ya kadar 23'ü uluslararası olmak üzere, toplam 64 ödül kazanır. Türkiye'de ve yurtdışında pek çok karma serginin yanı sıra, biri New York'ta olmak üzere 9 kişisel sergi açar. Yaptığı çalışmalar, birçok yabancı gazete ve derginin kapağında yayımlanır.
KIRMIZI BALONLARLA UÇAN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR
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Cloudofmoods isimli bir topluluk, sosyal medya platformu üzerinden gülen Filistinli çocukların kırmızı balonlara tutunarak gökyüzüne uçtuğu bir illüstrasyon serisi paylaşır. Kırmızı balonlarla uçan çocuklar, Filistin'in ve burada yaşam mücadelesi veren çocukların özgürlüğe kavuştuğu tasvir edilir.
🔸 Oldukça dikkat çeken gönderide,
ifadesi yer alır. "Filistin Meleklerine... Artık ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Mücadele bitmedi. Eviniz özgürlüğe kavuşacak. İnanç her zaman kazanacak ve Filistin kazanacak."
Sosyal medyada Filistin içerikleri neden kısıtlanıyor?