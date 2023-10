Sanatçıların çizimleriyle Filistin

BOMBALANAN FİLİSTİN'İ İZLEYEN ÇOCUK

🔸 Animatör Merve Çirişoğlu'nun çizdiği illüstrasyonda, bombalanan Filistin'i kağıttan gemiden izleyen masum bir çocuk, kedi, kuş ile bayrak olarak asılmış karpuz dilimi görseli yer alır. Sanatçı burada, İşgalci İsrail tarafından gerçekleştirilen katliamlara karşı miniklerin masum bakışlarını resmeder.

🔸 Sosyal medyada Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılan eserin altında, "Yüzlerce, binlerce Filistinli çocuk. Hüda, Abdullah, Hatice, Ömer, Ayşe, Eymen idi belki isimleri, kendilerinden önce niceleri gibi. Kimi yetimdi, kimi yetim bile kalamadı. İstatistik değeri değiller! Sadece bugün değil, yıllardır süren İsrail zulmünün ortasında katliamdan koruyamadıklarımız, yitirdiklerimiz. Hiçbir sınır tanımayan kötülüğün karşısında, hepimiz her koşulda elimizden gelenin en iyisini yapmakla sorumluyuz. Bunun bilinciyle çocukların iyiliği için durmadan çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz" ifadesi yazılıdır.

Merve Çirişoğlu kimdir?

Merve Çirişoğlu, ödüllü animasyon yönetmeni, yapımcı ve eğitmendir. Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, yüksek lisansını ise İngiltere University of the Arts London'da birincilikle tamamlar. Animasyonları Youtube'ta 13 milyona yakın izleyiciyle buluşur. The Box kısa animasyon filmi, 250'yi aşkın uluslararası film festivalinin özel seçkisinde yer alır ve "En İyi Animasyon", "Büyük Ödül" gibi 45 ödülün sahibi olur.