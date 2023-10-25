Sanatçıların çizimleriyle Filistin

FİLİSTİN VE SANAT

🔸 Sanatçılar, her dönem tarihi olayları, toplumların yaşadığı durumları eserlerine yansıtır. Sanatçılar, İsrail'in yıllardır işgal ettiği Filistin'deki acı olayları eserlerine aktarak yaşanan zulmü dünyaya duyurur. Bu yapıtlar, Filistinlilerin hayatında var olan çeşitli metaforlar ile temayüz eder. Kefiye isimli örtü, Filistinli kadınların geleneksel kıyafetleri, bayrak, karpuz, zeytin ağaçları ve Filistin haritası bu semboller arasındadır.

🔸 7 Ekim 2023 günü başlayan İsrail-Hamas çatışmalarından sonra İşgalci İsrail, Filistinlilere soykırım yapmaya başladı ve sürdürmeye devam ediyor. İşte bu olaylar üzerine Türkiye ve dünyadan grafik sanatçıları, İsrail'e tepkilerini karikatür, çizim ve illüstrasyonlarla gösterdi. Eserler, sosyal medya hesaplarında paylaşılan Filistin'e destek mesajları ile tüm dünyada dikkat çekti.

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