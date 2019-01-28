Ravza-i Mutahhara’nın duvarlarını hüsn-i hat ile süsleyen Osmanlı sanatkarı
Mescid-i Nebevi'nin içindeki Ravza-i Mutahhara'nın hat yazılarının, bir Osmanlı hattatı tarafından meşk edildiğini biliyor muydunuz? Peki, onun kaleminden çıkan bu eserin 2 bin metrelik uzunluğu ile dünya üzerinde "
bir camide kuşak biçiminde bulunan en uzun yazıyı" oluşturduğunu?
Giriş Tarihi: 28.01.2019
13:04
Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
10:54
OSMANLI SANATKÂRLARI İLE YENİ BİR BOYUT KAZANDI
Osmanlı'nın yetiştirdiği hattatların maharetini övmek adına "Kur'an Mekke'de nazil oldu, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı!" şeklinde bir söz vardır.
🔸 Gerçekten de
yeni bir seviyeye taşımış, ona yeni formlar kazandırarak yeniden yorumlamıştır. Osmanlı, Selçuklulardan miras aldığı hat sanatını
🔸 Peygamber Efendimizin
buyurduğu Ravza-i Mutahhara'nın hat yazılarını meşk eden, Abdullah Zühdî Efendi'nin yaşamını sizlerle buluşturuyoruz. "Evimle minberim arası, cennet bahçelerinden (ravza) bir bahçedir"
ABDULLAH ZÜHDİ EFENDİ KİMDİR?
Abdullah Zühdî Efendi, Ashâb-ı Kirâm'dan Temimü'd-dârî hazretlerinin sülâlesinden Nabluslu Abdülkadir Efendi'nin oğlu olarak Şam'da doğdu.
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1835 yılında ailesi ile birlikte Kütahya'ya göç etti. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın istilası üzerine
🔸 Ser-asker Hüsrev Paşa'nın himayesinde
burada devam etti. İstanbul'a yerleşerek eğitimine
YETENEĞİ İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Eyüp Sultan türbedarı Eyyubi Mehmet Râşit Efendi'den aklam-ı sitte dersleri aldı. Yeteneği Kadıasker Mustafa İzzet Efendi'nin dikkatini çektiğinden kendisine uzun müddet sülüs ve nesih dersleri verdi.
🔸 İcazetini aldıktan sonra Nûr-ı Osmâniye Mektebi'ne ve Mühendishâne-i Berri-i Hümâyûn'a yazı ve resim muallimi olarak tayin oldu.
Hattat Abdullah Zühdî Efendi'nin meşk ettiği celi sülüs levha.
"Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez."
Hud Suresi, 115
‘HATTAT SULTAN’IN HİMAYESİNDE BİR HATTAT
Abdullah Zühdî Efendi, takvimler 1857 yılını gösterdiğinde Harem-i Şerîf-i Nebevî'nin yazılarını yazmak üzere açılan müsabakaya katıldı.
🔸 Dönemin Osmanlı sultanı Abdülmecid Han,
ve kendisi de oldukça iyi bir hattattı. hat sanatına oldukça düşkündü
🔸 Sultan Abdülmecid, Abdullah Zühdi Efendi ve Abdülfettah Efendi'nin yanı sıra,
almıştı. dönemin en önemli hattatlarını da himayesi altına
🔸 Osmanlı Sultanları,
bulundu. mukaddes topraklara İslam'a ve Hazreti Muhammed'e bağlılığının nişanesi olan birçok hizmette
🔸 Onlardan bir tanesi de Medine'de bulunan
hat yazılarıydı. Mescid-i Nebevi'nin içindeki Ravzi Mutahhara'nın
Hattat Abdullah Zühdî Efendi'nin meşk ettiği sülüs levha.
RAVZA-İ MUTAHHARA’NIN HATLARINI 7 YILDA MEŞK ETTİ
Sultan Abdülmecid, hattatlığını çok beğendiği Abdullah Zühdi Efendi'yi, Medine'de Ravza-i Mutahhara yazılarını yazmakla bizzat görevlendirdi.
🔸 Zühdi Efendi, 1857'den itibaren
müzehhip Hacı Hüseyin ve öğrencisi Ahmed Efendilerin de yardımı ile Ravza'nın duvar ve kubbelerindeki celî sülüs ayet, hadis ve kasideleri yazdı. 7 yıl süre ile Medine'de kalarak Çömezzâde Muhsin,