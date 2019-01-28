Ravza-i Mutahhara’nın duvarlarını hüsn-i hat ile süsleyen Osmanlı sanatkarı

Abdullah Zühdî Efendi, takvimler 1857 yılını gösterdiğinde Harem-i Şerîf-i Nebevî'nin yazılarını yazmak üzere açılan müsabakaya katıldı.

🔸 Dönemin Osmanlı sultanı Abdülmecid Han, hat sanatına oldukça düşkündü ve kendisi de oldukça iyi bir hattattı.

🔸 Sultan Abdülmecid, Abdullah Zühdi Efendi ve Abdülfettah Efendi'nin yanı sıra, dönemin en önemli hattatlarını da himayesi altına almıştı.

🔸 Osmanlı Sultanları, mukaddes topraklara İslam'a ve Hazreti Muhammed'e bağlılığının nişanesi olan birçok hizmette bulundu.

🔸 Onlardan bir tanesi de Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'nin içindeki Ravzi Mutahhara'nın hat yazılarıydı.

Hattat Abdullah Zühdî Efendi'nin meşk ettiği sülüs levha.