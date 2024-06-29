Orta Doğu'nun incisi Beyrut'un tarihsel değişimi

🔷 Beyrut'un tarihi, yaklaşık 5000 yıl öncesine, Fenikelilere kadar uzanır. Antik dönemde Berytus adıyla bilinen şehir, Fenikeliler tarafından kurulmuş ve önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Fenikeliler, denizcilik ve ticaret alanındaki yetenekleriyle tanınmış ve Beyrut da bu özelliklerin odak noktalarından biri olmuştur.

🔷 Lübnan'ın başkenti Beyrut, 2 milyonluk nüfusuyla Akdeniz'in en önemli metropollerinden biridir. Tarihi M.Ö. 2000'e kadar uzanan bu kadim şehir, 7 kez yıkılıp yeniden kurulmuş, her seferinde küllerinden doğarak varlığını sürdürmüştür.