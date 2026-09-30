Kartpostallarla Yedikule Hisarı

1 /10















I. KARTPOSTAL

➡ 1932 yılına ait kartpostalda, 1930 yıllarda kurumaya başlayan su kanalı ile hendek (bugün bostanların olduğu yer) arasındaki yolun düzenlendiği görülmektedir. Su kanalı her ne kadar kurumaya yüz tutmuş olsa da inceden yol boyunca devam ettiği fark edilir.

➡ Kartpostala iyice bakıldığında, hendeğin üzerindeki taş köprünün hizasında, karşılıklı olarak ahşap ve kagir tarzla inşa edilir. dikkat çeker. Geçmişte Yedikule Hisarı'nda olup da günümüze ulaşamayan pek çok şey bulunur.

YEDİKULE HİSARI'NIN İNŞASI

🔸 Tarihler 1452'yi gösterdiğinde Fatih Sultan Mehmed, Rumeli Hisarı'nı inşa ettirir. İstanbul'un fethinden yani 1453 senesinden sonra ise harap halde bulunan Bizans'tan kalma Yedikule Hisarı'nın onarımını yaptırır.

Kagir yapı ne demek?

Diğer adıyla kargir olarak da bilinen bu yapı türü, harçla birbirine bağlanmış; granit, beton tuğla, kerpiç vb malzemlerden yapılmış bireysel birimler manasına gelmektedir.