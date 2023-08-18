Helyum gazı ne işe yarar?

🟢 Helyumun en yaygın en bilinen kullanım alanlarından biri de balonlardır. Hava balonları ve gündelik yaşamda kullanılan balonların uçuculuğunu sağlayan element helyumdur. Ancak helyumun değerli bir element olması sebebiyle bu amaç için kullanımı kısıtlıdır.

🟢 Helyum, çok iyi bir iletken olması sebebiyle birçok bilimsel ve teknolojik gelişme için de kullanılır. Fiber optik ve LCD ekranların üretiminde yaygın olarak kullanılır.