Helyum gazı ne işe yarar?

Gündelik hayatımızda gözden kaçan kahramanlardan biri de helyum gazıdır. Renksiz, kokusuz ve son derece hafif bir gaz olan helyum, atmosferde oldukça nadir bulunsa da hayatımızın pek çok alanında kritik bir role sahiptir. Bilimsel araştırmalardan tıbbi uygulamalara, elektronik endüstrisinden havacılığa kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Soğutma amacıyla kullanılmasının yanı sıra, eğlence sektöründe balonlar gibi renkli kullanımları, araçlardaki hava yastığı kullanımlarıyla da dikkat çeker. Her şeyiyle helyumun hayatımızdaki yerini sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 18.08.2023
15:17
Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
16:33