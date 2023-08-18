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Helyum gazı ne işe yarar?

Gündelik hayatımızda gözden kaçan kahramanlardan biri de helyum gazıdır. Renksiz, kokusuz ve son derece hafif bir gaz olan helyum, atmosferde oldukça nadir bulunsa da hayatımızın pek çok alanında kritik bir role sahiptir. Bilimsel araştırmalardan tıbbi uygulamalara, elektronik endüstrisinden havacılığa kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Soğutma amacıyla kullanılmasının yanı sıra, eğlence sektöründe balonlar gibi renkli kullanımları, araçlardaki hava yastığı kullanımlarıyla da dikkat çeker. Her şeyiyle helyumun hayatımızdaki yerini sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 18.08.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 16:33
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Helyum
Helyum

🟢Helyum adı, Yunanca "güneş" anlamına helios'tan gelir. Helyumun güneş tutulması sırasında keşfedilmesi bunda etkili rol oynamıştır.

🟢 Renksiz, tatsız, kokusuz ve zehirli olmayan bir element olan helyum, doğada genellikle doğalgaz yataklarının arasında bulunur. Tarihte ilk kez 1868 yılında güneş tutulması sırasında keşfedilen helyum, daha sonra zamanla birçok endüstri ve bilimsel alan için önemli bir rol oynamıştır.

21'inci yıla damgasını vuran 21 bilimsel gelişme

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Helyum gazının periyodik cetveldeki yeri
Helyum gazının periyodik cetveldeki yeri

🟢 Periyodik cetvelde soygaz grubunun birinci sırasında bulunan helyumun simgesi HE ve atom numarı 2'dir.

🟢 Kaynama noktası seviyesi diğer tüm elementlerden daha düşüktür. (-268.93°C )

🟢 Hidrojen elementinden sonra en hafif ikinci elementtir. Yine, doğada en yaygın bulunan ikinci elementtir.

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Helyum oluşumu
Helyum oluşumu

🟢 Genellikle, yıldızlardaki nükleer füzyon ve Süpernova patlamaları sırasında uzayda salınımı olur.

🟢 Toryum ve uranyum gibi radyoaktif bozulmaların sonucunda bu elementlerin yataklarında da bulunabilir.

🟢 Düşük çözünürlüğü sebebiyle doğalgaz yataklarında da birikerek elde edilebilir.

Merak uyandıran bilimsel gelişmeler

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Helyum gazının kullanım alanları
Helyum gazının kullanım alanları

🟢 Helyumun en yaygın en bilinen kullanım alanlarından biri de balonlardır. Hava balonları ve gündelik yaşamda kullanılan balonların uçuculuğunu sağlayan element helyumdur. Ancak helyumun değerli bir element olması sebebiyle bu amaç için kullanımı kısıtlıdır.

🟢 Helyum, çok iyi bir iletken olması sebebiyle birçok bilimsel ve teknolojik gelişme için de kullanılır. Fiber optik ve LCD ekranların üretiminde yaygın olarak kullanılır.

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Helyum gazı ne işe yarar?

🟢 Çok çabuk genişleyen bir element olduğu için arabalardaki hava yastıklarını şişirmek için kullanılır.

🟢 Denizaltı dalışlarında solunum gazı olarak kullanılır.

🟢 Tıbbi uygulamalar için de solunum amaçlı kullanıldığı bilinir.

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