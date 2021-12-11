Hafta sonunda nereye gidelim, ne okuyalım, hangi yazıya göz atalım?

"Makine gürültülerinden kurtulmak isteyen sanatçı, kendine, zamanın kalın duvarları ile çevrili bir has bahçe yaratır."

📌 Bir Dünyanın Eşiğinde kitabının konusu:

➡ Cemil Meriç'in ilk telif eseri olan Bir Dünyanın Eşiğinde, o zamana kadar "coğrafyasında tek kıta, kafasında tek yarım küre" olan Asya'yı, özellikle "Hint"i keşfidir. Olemp'i ararken Himalaya çıkmıştır karşısına.

➡ 48 yılını gömdüğünü söylediği bu kitapta, düşüncesi ve şiiriyle, dini, felsefesi, masalıyla Hint edebiyatını ve uygarlığını inceleyen Meriç'e göre, "Çağdaş Avrupa, en aydınlık taraflarıyla Hint'in bir devamıdır".

Cemil Meriç kimdir?

➡ Düşünsel serüveninin tamamında olduğu gibi bu mihnetli çalışması sırasında da zaman zaman okuyucusunu bulamamaktan, anlaşılmamaktan şikayetçidir. Ama herkesi davet ettiği bu dünya düşünce hürriyetinin vatanıdır. "Hint", der Meriç, "Her inanca söz hakkı tanıyan bir ülke olduğu için ikinci vatanım oldu. Bu kitapta rüyaları ve realitesiyle bütün Hint var... yani bütün insan."

➡ Yazar, Hint'i tanıyıncaya kadar düşüncenin ve şiirin Yunanla başladığını sanıyordu. Hint kültür ve edebiyatını keşfettikten sonra bakış açısı tamamen değişti. Dil, üslup ve içerikte Cemil meriç'in yaşadığı heyecana tanık olmak istiyorsanız elinizdeki kitap bunun için biçilmiş bir kaftan…

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