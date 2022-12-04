Veda Hutbesi'ndeki evrensel mesajlar

🔶 Resulullah (SAV) Vedâ Hutbesi'nde can ve mal dokunulmazlığı, Câhiliye âdetlerinden olan ribâ ve kan davalarının kaldırılması, suçun şahsîliği, karı-koca arasındaki sorumluluklar, çocuğun babasından başkasına nisbet edilmemesi, Müslüman kardeşliği, müminlerin birbiriyle savaşmaması, emanetlerin sahiplerine iade edilmesi gibi doğrudan kul hakkını ilgilendiren hususların yanında kendisinin son peygamber olması, ümmetine miras olarak Allah'ın (CC) kitabını ve sünnetini bırakması gibi temel esaslara da vurgu yapmıştır.

🔶 Her bireyin yaşama hakkı vardır. Doğuştan sahip olunan haklardan biri olan hayatın dokunulmazlığı ve yaşama hakkı tüm insanlar için zorunlu bir haktır. Zira yaşama hakkı elinden alınan bir kişinin başka haklara sahip olması söz konusu değildir.

Efendimizin 40 öğüdü