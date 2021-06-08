Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi'nde neler öğütledi?

"Allah'a hamd olsun. O'nu över, O'na şükrederiz. O'ndan medet umarız. O'ndan bağışlanma dileriz, tövbe ederek O'na itaate yöneliriz. Nefislerimizin kötülük telkinlerinden ve kötü ameller işlemesinden Allah'a sığınırız. Allah kime doğruyu gösterirse, kimse onu hak yoldan uzaklaştıramaz. Kimin de hak yoldan uzaklaşmasına özgürlük tanırsa, kimse ona doğruyu gösteremez. Tek Allah'tan başka tanrı olmadığını, ilahlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ortağı bulunmadığını kabul ve tasdik ederim. Muhammed'in O'nun kulu ve Rasûlü olduğunu kabul ve tasdik ederim"

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"Ey Allah'ın kulları, size Allah'a sığınmanızı, emirlerine yapışmanızı, günahlardan arınmanızı, azabından korunmanızı öğütlerim. Size tekrar tekrar, O'na itaati tavsiye ederim."

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"Mücahidin kim olduğunu size söyleyeyim mi? Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden kişidir."

📌İslam'ı Allah'a itaat etmek, O'nun emrettiklerini yapmak ve yasakladıklarından kaçınmak, Hz. Muhammed'in (sav) din adına bildirmiş olduğu bütün tebliğleri kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek yaşamak şeklinde tanımlayabiliriz. Veda Hutbesi'nde de İslam'ın en temel prensiplerinden olan Allah'a itaat farklı tekrarlanarak birçok kez öğütlenir.