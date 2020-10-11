Uzakdoğu'daki İslam nişanesi: Tokyo Camii

📌Göç eden Kazanlı Türkler, okul açarak çocuklarının eğitim ve öğretim ihtiyacını karşılamak için hükümete müracaat etti. Alınan izinden sonra Müslüman ahali 1928 yılında, Shinokubo semtinde Mekteb-i İslamiye adıyla bir okul açtı. Mektebin bir bölümü mescit olarak kullanıldı. Ardından okul, 1931 yılında Tomigaya semtine taşındı.

📌Abdürreşid İbrahim'in 1934'te Japonya'ya yerleşmesi Müslümanlar için dönüm noktası oldu. Esasen seyyah, 1908 yılında çıktığı uzun Asya yolculuğunda, 1909 yılı kış ve bahar aylarını burada geçirmişti.

Japonya'yı İslam ile tanıştıran alim; Abdürreşid İbrahim