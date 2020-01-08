Japonya'yı İslam ile tanıştıran alim; Abdürreşid İbrahim
Mehmet Akif'in ünlü 'Süleymaniye Kürsüsünde' şiirindeki Türkistanlı düşünürün Abdürreşid İbrahim olduğunu biliyor muydunuz? Japonya'yı İslam ile tanıştıran Abdürreşid İbrahim, burada ilk caminin yapılmasını sağladı. Sultan Abdülhamid için, dini tebliğ etmeye ömrünü adayan bu seyyah; Japonya'da İslam'ı yaymayı mukaddes vazife sayan, Kazanlı Müslüman bir alimdi.
Giriş Tarihi: 08.01.2020
16:18
Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
15:07
İSLAM’I TEBLİĞ ETMEK İÇİN GEÇEN BİR ÖMÜR
Sibirya'da doğan Abdürreşid İbrahim
, Japonya'yı İslam ile tanıştıran kişi olarak tanınır. 1937 yılında ibadete açılan Tokyo Cami'nin planlarını hazırlayıp temelini attırdı. Abdürreşid, 1939 yılında İslamiyet'in Japonya'da resmi din olarak tanınmasında önemli rol oynadı. Ayrıca, Müslümanlığı yaymak için yaptığı seyahatleri Âlem-i İslam adlı eserinde anlattı.
Mehmet Akif'in ünlü 'Süleymaniye Kürsüsünde' şiirinde konuşturduğu Türkistanlı düşünür Abdürreşid İbrahim'di. Müslüman alim, İslam'ı yaymaya çalışıp, insanları devrin kötü gidişatına karşı uyardı.
ABDÜRREŞİD İBRAHİM KİMDİR?
Aslen Buharalı bir Özbek aileden gelen
Abdürreşid İbrahim, 23 Nisan 1857'de Sibirya'da doğdu. Devrin önemli medreselerinde ilim tahsil ettikten sonra, Kırgız kabileleri arasında dolaşarak hocalık ve imamlık yaptı.
O günkü şartlar içinde kendisini en iyi şekilde yetiştirmek için çaba sarf eden Abdürreşid, Kazan'dan İstanbul'a kadar çeşitli medreselerde eğitim aldı.
RUS HÜKUMETİ TARAFINDAN TUTUKLANDI
Osmanlı- Rus Savaşı'nın patlak verdiği yıllarda pasaportunun süresinin dolması gerekçe gösterilerek tutuklandı. Bir sene süren mahkûmiyeti sırasında, hapishanede pek çok Müslümanla tanıştı.
Onlardan edindiği bilgiler daha sonra yazacağı kitapların temelini oluşturdu.
1880 yılında Abdürreşid İbrahim, gizlice bir gemiye binip
İstanbul'a geldi. Fatih medresesinde eğitimine devam etti. Ahmet Mithat, Muallim Naci, Şeyh Cemaleddin Efgani gibi önemli yazar ve fikir adamlarıyla görüştü.
Burada iki ay kadar kaldıktan sonra hacca gitti. Hacdan sonra Medine'ye yerleşerek burada ilim tahsil etti. Çeşitli âlimlerden ders alan Abdürreşid, beş yılın sonunda kıraat, fıkıh ve hadis ilimlerinden icazet aldı.
İSMAİL GASPIRALI’NIN EĞİTİM ANLAYIŞINI UYGULADI
Medine'ye talebe götürmek üzere İstanbul üzerinden ikinci defa hacca gitti. Öğrencileri Medine'ye yerleştirdikten sonra yine İstanbul üzerinden Tara'ya geri döndü.
İsmail Gaspıralı tarafından geliştirilen "usûl-i cedîd" anlayışını yaygınlaştırmaya çalışan Abdürreşid, burada okul açıp eğitim çalışmalarına başladı.
Livâü'l-hamd adlı risâlesini İstanbul'da bastırarak Rusya'da dağıttı.