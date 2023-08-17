Özgün mimari ve süslemeleriyle Şam Emeviye Camii

🔸 Şam Emeviye Camii, Müslümanlar için dini ve sosyal açıdan önem arz eden camilerin en eskilerinden biridir. Yapının bulunduğu alanda eskiden M.Ö. 1 yüzyılda Jüpiter adına yaptırılmış bir pagan tapınağı yer alıyordu. Bu tapınak, 4. yüzyılın sonlarına doğru Hristiyanlar tarafından güney duvarına dayanan ve Vaftizci Yahya adına inşa ettirilerek bir bazilikaya dönüştüldü.

🔸 705-715 yılları arasında Halife bin Velid döneminde yıkılan bu bazilikanın yerine hem Medine Camii'nin (Mescid-i Nebevi) hem de bazilikanın plan ve nef düzenine uygun olarak Emeviye Camii inşa edildi.

*Halife bin Velid kimdir?

Emevilerin altıncı halifesidir. Halid bin Velid, Peygamber Efendimizin kendisine "Allah'ın kılıcı" anlamına gelen "Seyfullah" unvanını verdiği bir komutandı.

Çiniyle bezeli camii: Gök Medrese