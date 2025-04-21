Sadi-i Şirazi’nin hikmetli sözleri

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Çok yalnız ve kimsesiz olduğunda ya da karanlığın içinde kaybolduğunda, sana kendi varlığının içindeki muazzam aydınlığı göstermeyi ne kadar isterdim...

Sadi-i Şirazi

MALİK BİN DİNAR'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ