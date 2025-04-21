Sadi-i Şirazi'nin hikmetli sözleri
Yayınlanma Tarihi: 21.04.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 10:17
İran edebiyatının en önemli şairlerinden biri olarak kabul edilen Sadi Şirazi, eserlerinde işlediği konularla İslam ahlakını evrensel bir hüviyete ulaştırma gayretinde olmuştu. Gerçekleştirdiği uzun seyahatlerle insanlar ve duygular üzerinde hakimiyet kuran Şirazi, bu şekilde metinlerinde vurucu noktaları arttırmıştı. Eserlerinde Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i şerifi vurgulayan Sadi-i Şirazi'nin hikmetli sözlerini araştırdık.
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Arkasından sevineceğin keder, sonunda tasalanacağın sevinçten daha iyidir.
Sadi-i Şirazi
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İki şey aklen muhaldir: Biri ezelden takdir edilmiş rızıktan fazlasını yemek, ötekisi de ecel gelmeden önce ölmek.
Sadi-i Şirazi
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Çok yalnız ve kimsesiz olduğunda ya da karanlığın içinde kaybolduğunda, sana kendi varlığının içindeki muazzam aydınlığı göstermeyi ne kadar isterdim...
Sadi-i Şirazi
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Kur'ân ve hadisle susturamadığın câhile verilecek en güzel cevap, hiç cevap vermemektir.
Sadi-i Şirazi
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Kötülerin iyi oyun oynadığı bir dünyada değişmeyen şey: İyilerin deli eden sabrı…
Sadi-i Şirazi