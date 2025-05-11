Nuri Pakdil'den Anneler ve Kudüsler
Yayınlanma Tarihi: 11.05.2025 10:58
Kudüs sevdalısı bir şair, Nuri Pakdil. "Kudüs Şairi" olarak tanınan güçlü kalemimiz, şiirlerinde ve hayatında sürekli iki metafor kullanmıştır; "Anne Ve Kudüs." Nuri Pakdil'in birbirinden kıymetli eserleri bulunuyor. Bunlardan biri de "Anneler ve Kudüsler"dir. Pakdil kitabında, en içten bir şekilde sesleniyor bizlere. Özgürce, yürekten, samimi ve sıcak bir sesleniş... İşte, bu seslenişleri sizler için bir araya getirdik.
1/20
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İnsanın yüreğinde bir parça Kudüs vardır.
NURİ PAKDİL
5/20
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Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum.
NURİ PAKDİL