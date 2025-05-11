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Nuri Pakdil'den Anneler ve Kudüsler

Yayınlanma Tarihi: 11.05.2025 10:58

Kudüs sevdalısı bir şair, Nuri Pakdil. "Kudüs Şairi" olarak tanınan güçlü kalemimiz, şiirlerinde ve hayatında sürekli iki metafor kullanmıştır; "Anne Ve Kudüs." Nuri Pakdil'in birbirinden kıymetli eserleri bulunuyor. Bunlardan biri de "Anneler ve Kudüsler"dir. Pakdil kitabında, en içten bir şekilde sesleniyor bizlere. Özgürce, yürekten, samimi ve sıcak bir sesleniş... İşte, bu seslenişleri sizler için bir araya getirdik.

1/20

🔸

İnsanın yüreğinde bir parça Kudüs vardır.

NURİ PAKDİL

Nuri Pakdil'in kaleminden alıntılar

2/20

🔸

Gel

Anne ol

Çünkü anne

Bir çocuktan bir Kudüs yapar.

NURİ PAKDİL

3/20

🔸

Yürü kardeşim!

ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin!

NURİ PAKDİL

4/20

🔸

Güz suları bizim şehrin önünden akar,

Kış savunması,

Bizim şehir üs öbür şehirlere,

Dakka şimdi bir doğu kamerası,

Ölümü çeken...

NURİ PAKDİL

5/20

🔸

Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum.

NURİ PAKDİL

Nuri Pakdil'in unutulmaz sözleri

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