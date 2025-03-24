Sevgi dolu bir anne: Hz. Halime (r.anha)

1 /10













◽ Hz. Halime (RANHA), Hevâzin kabilesinin Sa'd b. Bekir koluna mensup bir hanım sahabedir. Halime annemiz, "Ümmü Kebşe" ve "Halîme es-Sa'diyye" künyeleri ile anılır.

◽ Mekke döneminde aileler, yeni doğan çocuklarını fasih Arapça öğrenmeleri ve çölün sağlıklı havasında büyümeleri için bedevi olan kabilelerden olmak üzere bir sütanneye verirlerdi. Bunun sebebi çöl ikliminin insanları daha dayanıklı ve cesur kılmasıdır. Bu durum Arapların karşı koyulmaz bir geleneği olarak mevcuttu.

FARABİ'NİN HAYATI VE ESERLERİ