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Anne-baba hakkı ile ilgili hadisler

Yayınlanma Tarihi: Mart 04, 2025 11:24 Güncelleme Tarihi: Mart 04, 2025 11:41

İslam'a göre varlık vesilemiz ve velî-nîmetimiz anne-babalarımızın üzerimizde çokça hakkı bulunur. Bizleri önce bir süre karnında, sonrasında ise kollarında ve ölünceye kadar da kalplerinde taşıyan annelerimize ve bunun yanında babalarımıza sonsuz sevgi beslemeli ve saygı göstermeliyiz. Ebeveynlerimiz engin bir muhabbete ve ömürlük teşekküre layıktır. Peki, hadislerde anne baba hakkı nasıl geçmektedir? İşte, sizler için anne baba hakkı ile alakalı 10 hadis-i şerif derledik.

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◾ İslam dini, anne ve babamıza karşı ekseriyetle özenli davranmamız gerektiğini söyler. Sevgili Peygamberimiz de (SAV) aynen böyle buyurmuş ve buna bir Müslüman olarak dikkat etmemiz gerektiğine dikkat çekmiştir.

Ebû Abdurrahmân Abdullah b. Mes'ûd (RA) anlatıyor:

Peygamber'e "Allah'ın en sevdiği amel nedir" diye sordum. Peygamber "Vaktinde kılınan namazdır" buyurdu. "Sonra hangisidir" dedim. "Anne babaya iyilik etmektir" buyurdu. "Sonra hangisidir" dedim. "Allah yolunda cihad etmektir" buyurdu.

Buhârî, Müslim

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Anne baba hakkının ne kadar mühim bir mesele olduğunu aşağıdaki hadisten anlayabiliriz:

Ebû Hüreyre'den (RA) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Hiçbir çocuk babasının hakkını tam olarak ödeyemez. Ancak babası birinin kölesi olur da, o da onu satın alıp azat etmiş olursa belki.

Müslim

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Ebû Hüreyre'den (RA) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Allah'a ve âhiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve âhiret gününe inanan akrabasını gözetsin. Allah'a ve âhiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

Buhârî, Müslim

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◾ Bizi aylarca karnında taşıyan annelerimizin hakkını kolay kolay ödeyemeyiz. Bundan ötürü insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimseler, annelerimizdir.

Ebû Hüreyre (RA) anlatıyor:

Bir adam Resûlullah'a gelerek "Yâ Resûlallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir" diye sordu. Resûlullah "Annendir" buyurdu. Adam "Sonra kim" dedi. Resûlullah "Annen" dedi. Adam "Sonra kim" dedi. Resûlullah yine "Annen" dedi. Adam "Sonra kim" diye sordu. Resûlullah "Baban" buyurdu.

Buhari

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Müslim'in bir rivayetinde "Yâ Resûlallah, iyi davranmaya en çok layık olan kimdir?" sorusuna "Annen, annen, annen; sonra baban, sonra sırasıyla yakın akrabalarındır" buyurdu.

Müslim

Resulullah'ın dilinden zühd hadisleri

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