Anne-baba hakkı ile ilgili hadisler

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◾ Anne baba hakkının ne kadar mühim bir mesele olduğunu aşağıdaki hadisten anlayabiliriz:

◾ Ebû Hüreyre'den (RA) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Hiçbir çocuk babasının hakkını tam olarak ödeyemez. Ancak babası birinin kölesi olur da, o da onu satın alıp azat etmiş olursa belki.

Müslim