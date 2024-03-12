Resulullah'ın (SAV) yakın dostu: Hz. Ebubekir (RA)

💠 Elbise ve kumaş ticareti ile uğraşan bir tüccar olan Hz. Ebubekir'in (RA) Resulullah'ın (SAV) katıldığı Suriye kervanında olduğu bilgisi kaynaklarda geçer. Bu, iki arkadaşın ilk yolculuğudur.

💠 Daha sonra hicret esnasında beraber uzun bir yolculuk yapacaklar ve sıddık olmanın ilk şartlarını burada gösterecekti Hz. Ebubekir (RA)... Mağaranın içinde ayağını deliğe kapatarak yılanın her ısırığında daha da kuvvetlenecekti Resul-i Ekrem (SAV) ile arasındaki bağ...