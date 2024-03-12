Resulullah'ın (SAV) yakın dostu: Hz. Ebubekir (RA)
Sadakat denince akla gelen ilk isim olan Hz. Ebubekir (RA), hayatı boyunca Resulullah'ın (SAV) yanında durmayı kendisine destur edinmiş büyük bir ahlak eri, abidevi bir karakter timsaliydi. Malını, varlığını, servetini bir an dahi düşünmeden Allah (CC) yolunda harcayan Hz. Ebubekir (RA), Resul-i Ekrem'in (SAV) hastalığı süresinde namazları kıldırmış, vefatının ardından ise müminler tarafından "Resullullah'ın Halifesi" seçilmişti.
Giriş Tarihi: 12.03.2024
13:42
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
13:57
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Resulullah'ın (SAV) yakın dostu Hz. Ebubekir es-Sıddık (RA) Fil Vakası gerçekleştikten 3 sene sonra Mekke'de doğmuştu. Allah Resulü (SAV) ile arasında üç seneye yakın bir yaş farkı vardı.
💠 Tam adı
Ebû Bekr es-Sıddîk Abdullāh b. Ebî Kuhâfe Osmân b. Âmir el-Kureşî et-Teymî olan Hz. Ebubekir (RA) İslam tarihinin en vefakar, sadık ve fedakar simgelerinden birisiydi.
Hz. Ebubekir'in (RA) hilafeti sırasında gerçekleşen önemli olaylar
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Müslüman olmasından önce güzel, soylu gibi anlamlara gelen " atik" lakabıyla anılan Hz. Ebubekir (RA) Müslüman olmasının ardından sıddıkiyet makamının temsili olan " sıddık" lakabı ile tanındı.
💠 Hz.
Ebubekir'in (RA) Cahiliye döneminde Abdülka'be olan adını Resul-i Ekrem (SAV) Abdullah olarak değiştirdiği rivayet edilse de "Bekir" isminde bir çocuğu olmamasına rağmen niçin kendisine Ebubekir dendiği bilinmemekte.
💠 Resulullah'ın (SAV) ,
"Sen Allah'ın cehennemden âzat ettiği kimsesin"* buyurduğu Hz. Ebubekir (RA), hayatı boyunca Allah Resulü'nün (SAV) en yakınında yer aldı.
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Servetini, malını, evlatlarını Allah (CC) ve Resulü'nün (SAV) yolunda harcamaktan çekinmedi. Eylemleri ile sıddıkiyet makamının özellikleri yazıldı.
*(Tirmizî, "Menâkıb" 16)
Devlet adamı olarak Hz. Ebubekir
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Elbise ve kumaş ticareti ile uğraşan bir tüccar olan Hz. Ebubekir'in (RA) Resulullah'ın (SAV) katıldığı Suriye kervanında olduğu bilgisi kaynaklarda geçer. Bu, iki arkadaşın ilk yolculuğudur.
💠 Daha sonra
hicret esnasında beraber uzun bir yolculuk yapacaklar ve sıddık olmanın ilk şartlarını burada gösterecekti Hz. Ebubekir (RA)... Mağaranın içinde ayağını deliğe kapatarak yılanın her ısırığında daha da kuvvetlenecekti Resul-i Ekrem (SAV) ile arasındaki bağ...
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Medine'ye vardıklarında Resul-i Ekrem'in (SAV) yanında yine o vardı. İleri de Mescid-i Nebi olarak da anılacak olan Mescid-i Nebevi'nin arsasına yine o almıştı.
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Resulullah'ın (SAV) tüm savaşları, antlaşmaları, hadiselerinde en yakınında daima Hz. Ebubekir (RA) vardı. O, Allah Resulü'nün sürekli istişarede bulunduğu en yakınıydı.
Sadık Dost Hz. Ebubekir