Peygamberimizin döneminde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri

Hadise sadece bir mekân değişikliği boyutunda kalmamış, İslam'ın daveti, faaliyeti, siyaseti ve eğitimi açısından da bir dönüm noktası olmuştur. Hicret'ten sonra muhacirlerle ensar arasında tam bir kaynaşma ve dayanışma sağlanmıştır.

Bunun dayanışmada İslam'ın telkin ettiği kardeşlik anlayışı kadar Peygamberimiz tarafından gerçekleştirilen "muâhât" uygulaması önemlidir. Bu uygulama Hicret'ten hemen sonra gerçekleştirilmiş ve Resûl-i Ekrem, ensarla muhacirleri bir araya getirerek her muhacir için ensardan bir kardeş tayin etmişti.