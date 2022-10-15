Peygamber Efendimize muhabbetin tezahürü

Sevme duygusu

🔷 İnsanın, bir başkasını sevmesinin ardında pek çok neden yatar. Ancak kişi, sevdiğine benzeyeceğinden ötürü sevgisini kontrol etmesi insanın imtihanları arasındadır.

🔷 Sevmek ve sevilmek duygusuna sahip olan insan, kendisini güzelleştirecek ve iyileştirecek kişilere muhabbet beslemelidir. Zira büyükler "Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" diyerek bu gerçeği ifade eder.